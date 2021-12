Raoul Bova in Don Matteo 13 è Don Massimo, nuovo sacerdote che vedremo apparire qualche puntata dopo l’inizio di stagione. Il passaggio di testimone è già stato girato nei mesi scorsi, e l’arrivederci di Terence Hill sarà dura da digerire per il pubblico affezionato.

Con la data di messa in onda che slitta da gennaio a marzo, c’è ancora tanta attesa prima di vedere il nuovo arco narrativo che inaugura un cambiamento drastico per la fiction. Luca Bernabei, produttore di LuxVide, ha anticipato altre novità nel corso di un’intervista concessa a Repubblica, sottolineando la differenza tra i due “Don”:

Hill è un angelo viaggiatore, Bova un ex carabiniere. Fa ridere perché all’inizio il maresciallo Cecchini (Frassica) non lo riconosce, non vuole dargli informazioni, vuole solo che torni don Matteo.

Raoul Bova in Don Matteo 13 si presenta come un sacerdote alle prime armi, molto diverso dal suo predecessore. A proposito di cambiamenti, don Massimo non avrà la tonaca e viaggerà per Spoleto in motocicletta: addio quindi alle pedalate di Terence Hill con la sua iconica bicicletta.

Bova, o meglio don Massimo, è un prete più sanguigno, più uomo, Terence era l’evoluzione di don Camillo

Nella tredicesima stagione, rivedremo il trio formato da Don Matteo, la Capitana (Maria Chiara Giannetta) e il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica). Tornano Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e con loro Anceschi, arrivato in città per un’occasione speciale. Marco cerca di convivere col fatto che tra lui e Anna è finita. La Capitana ha infatti deciso di dare un’opportunità a Sergio, aspettando che finisse di scontare la sua pena. Anna lo aspetta, mentre Marco si è accontentato di essere il suo migliore amico.

Stando alle anticipazioni, i due “amici” saranno alle prese con mille complicazioni con l’arrivo di Valentina, figlia di Anceschi e figlioccia del Maresciallo, che dietro l’apparenza di una ragazza allegra nasconde un segreto che la logora e la fa soffrire. Cecchini, con l’affetto di un padre, aiuterà Valentina a sanare la sua ferita e a fare pace con il passato. Marco si avvicinerà a lei, riscoprendo dei lati di sé che non ricordava di avere.

In canonica arriverà un altro personaggio, Federico, un ragazzone pieno di rabbia che nasconde un cuore d’oro. Don Matteo, Pippo e Natalina aiuteranno questo ragazzo che pensa di non meritarsi nulla a darsi una seconda possibilità.