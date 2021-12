Ci sono seri problemi TIM il 28 dicembre. Non funziona a dovere il servizio di rete dell’operatore italiano proprio nel bel mezzo delle feste natalizie. Visto il gran numero di clienti del vettore residenti da nord a sud del nostro paese, è il caso di dettagliare meglio di quale disservizio stiamo parlando.

Il sito Downdetector mette in evidenza, alle ore 10:30 di questo martedì mattina centinaia di segnalazioni di problemi TIM. In realtà, proprio al momento di questa pubblicazione, siamo oltre le 400 segnalazioni di testimonianze di errori per il servizio reso dall’operatore. Sarebbe la funzione di connessione di rete per la linea mobile la più interessata dalle anomalie ma la situazione è in continuo divenire e dunque potrebbe evolversi nel giro anche di pochi minuti. Non ci sarebbero particolari aree geografiche interessate dal down, semmai (come è anche logico che sia) sarebbero le città più grandi del nostro paese ad essere maggiormente interessate dai malfunzionamenti per la maggiore densità demografica.

I canali di assistenza per i problemi TIM di oggi restano quelli canonici. Chi continua ad avere difficoltà in questi minuti potrà tentare la strada del 187, recapito di assistenza generale del vettore. Allo stesso tempo, risultano comunque validi i profili social Facebook e Twitter dell’operatore abbastanza attivi nel fornire risposte ai clienti.

Aggiornamento 10:45 – Purtroppo continuano ad aumentare le segnalazioni di problemi TIM in questa giornata. L’operatore non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione per spiegare i reali motivi dietro le anomalie in essere. Le anomalie continuano a riguardare il servizio di rete in misura maggiore. Tra i canali di assistenza da prendere in considerazione c’è anche l’app di TIM attraverso la consulente virtuale Angie. Chiedendo in chat di parlare con un operatore si potrebbe riuscire a ottenere supporto in questa delicata situazione odierna.

