Non pochi possessori di iPhone 13 sono rimasti alquanto delusi da una specifica anomalia del loro telefono, relativa alla mancata cancellazione del rumore di sottofondo durante le chiamate. Non si tratta di un errore di poco conto, tanto più considerato che Apple ne è a conoscenza fin dai primi rilasci del suo aggiornamento iOS 15 in autunno. Eppure, a distanza di svariate release, ecco che il bug in questione persiste e non può essere superato manualmente.

Perché non c’è la cancellazione del rumore delle telefonate

Da molto tempo, Apple come altri produttori di smartphone, ha introdotto la cancellazione del rumore di fondo delle telefonate. Questo permette di eliminare i suoni fastidiosi che possono fare da sfondo proprio ad una chiamata come nel caso del traffico delle auto o del chiacchiericcio delle persone in strada. L’impostazione, se attiva, consente di dare risalto alla voce di chi chiama rispetto a tutto il resto. Il plus è stato da sempre considerato irrinunciabile con l’acquisto di smartphone entry level e di fascia media ma figuriamoci pure nel caso di dispositivi top di gamma come gli iPhone 13. Eppure, l’ultimo melafonino manca di questo punto di forza e la cosa ha dello scandaloso al momento.

Da tempo, chi possiede un iPhone 13 ha dovuto vedersela con interlocutori che lamentano troppi rumori di sottofondo nel momento in cui effettuano una chiamata. Dopo le segnalazioni, si è pure scoperto che andando nella sezione Impostazioni del telefono che consente di attivare proprio la cancellazione del rumore, questa appare disattivata e non c’è verso di cambiare il suo stato. Ancora più sconcertante è stato scoprire, a seguito di diverse segnalazioni presenti su Reddit, che Apple conosce da tempo l’anomalia ma è anche vero che si sta impegnando a risolverla per tutti gli utenti globali. Considerando che altri bug sono stati superati prontamente con release minori di iOS 15 nel corso degli ultimi mesi, è probabile che quello relativo alla funzione di eliminazione del rumore di fondo delle chiamate non sia roba di poco conto. Sui tempi esatti per i rimedi ufficiali da parte di Apple, per il momento, non ci sono nuovi dettagli.

Continua a leggere su optimagazine.com