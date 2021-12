Paul Stanley dei Kiss ha il Covid. La notizia arriva direttamente dal frontman della band di I Was Made For Lovin’ You che sui social ha postato un selfie con un messaggio rivolto ai suoi fan.

Paul Stanley dei Kiss ha il Covid

Il frontman dei Kiss, 69 anni, ha subito tranquillizzato i suoi fan con un post in cui comunica, con poche e dirette parole, il suo stato di salute. Paul Stanley ha contratto la variante Omicron e si trova, così, alla sua seconda esperienza con il Coronavirus.

L’artista era infatti risultato positivo al Covid-19 nel mese di agosto, e in quella occasione aveva suscitato polemiche in quanto era stato avvistato in pubblico senza mascherina. Per questo motivo i Kiss avevano posticipato il tour d’addio End Of The Road solamente per una data, ma quando il bassista Gene Simmons è anch’egli risultato positivo al Covid la band si è trovata costretta a slittare tutto.

A questo giro Stanley afferma di accusare un po’ di debolezza e raffreddore, esordendo con: “Ecco la mia faccia da Omicron”. Di seguito il suo messaggio:

“Tutta la mia famiglia è contagiata. Sono debole e ho il raffreddore. La maggior parte della mia famiglia è asintomatica. Fate la vostra scelta. Sono felice di essere vaccinato“.

Il Covid-19 nella musica

Negli ultimi mesi sono stati tanti i casi di contagio da Covid-19 registrati nel mondo degli artisti. Corey Taylor degli Stone Sour e degli Slipknot aveva accusato lievi sintomi in quanto vaccinato, ma aveva colto l’occasione per invitare i suoi follower a vaccinarsi. Recentemente il chitarrista dei Queen Brian May ha contratto la malattia e dopo pochi giorni ha comunicato di essersi negativizzato. Nelle ultime ore May ha riferito di avere ancora qualche strascico e ha invitato i suoi fan a proteggersi dal virus.

In Italia Jovanotti e Fedez sono positivi al Covid-19, ma continuano ad aggiornare i loro fan sui social. Ora Paul Stanley dei Kiss ha il Covid e i fan gli augurano una pronta guarigione.