Dopo le festività natalizie il campionato di Serie A tornerà in campo il 6 gennaio 2022 per la 20esima giornata. Il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti si troverà subito dinanzi ad un big match: infatti, gli azzurri affronteranno la Juventus in trasferta alle ore 20.45. La squadra andrà allo Juventus Stadium in piena emergenza, in quanto il tecnico toscano, tra positività al Covid, infortunati e assenti per la Coppa d’Africa, sarà obbligato nelle scelte di formazione per l’ostica sfida.

La super gara di Torino avrà un certo sapore di spareggio per la Champions: Spalletti sta già facendo la conta degli indisponibili per quella data. Infatti, dopo aver rinunciato a capitan Lorenzo Insigne nell’ultimo match del 2021 contro lo Spezia, è giunta negli ultimi giorni anche la positività al Covid di Fabian Ruiz, tra l’altro già fuori per infortunio. Ma le assenze che probabilmente peseranno di più nel Napoli sono quelle di Koulibaly, Anguissa e soprattutto Osimhen, tutti e tre impegnati con le rispettive Nazionali per la Coppa d’Africa. Ed è proprio sul centravanti nigeriano che ci soffermeremo quest’oggi, perché Victor non potrà essere tra i convocati di Juventus-Napoli del prossimo 6 gennaio, anche se dovesse partire dopo per la competizione internazionale.

Il numero 9 azzurro, difatti, secondo il regolamento FIFA, è obbligato a raggiungere il ritiro sin da subito una volta ricevuta la convocazione. Come si può leggere dall’edizione di oggi, mercoledì 28 dicembre, del ‘Corriere del Mezzogiorno’, il Napoli è in attesa dei controlli di venerdì: il regolamento FIFA impone che il calciatore, nell’istante in cui risponde formalmente alla convocazione, deve aggregarsi al ritiro se è nelle condizioni di poterlo fare. Nel momento in cui il giocatore è impossibilitato per questioni fisiche, non potrà giocare nemmeno nel club di appartenenza. La situazione è molto chiara e quindi Osimhen sicuramente non potrà partecipare al big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Allegri.

