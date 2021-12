Nina Dobrev e Fam su Rai2. I fan di The Vampire Diaries si stanno preparando per il ritorno della serie su Amazon Prime con tutte le stagioni complete e forse proprio per questo la seconda rete Rai ha pensato bene di cavalcare l’onda piazzando la commedia della Dobrev nella sua programmazione proprio a gennaio.

Rai2 ha fatto sapere che la prima stagione di Fam, a partire dall’episodio numero 3 ancora inedito in Italia, tornerà in onda dal 2 gennaio alle 9.50 proprio il giorno dopo l’arrivo di The Vampire Diaries su Amazon Prime. Nina Dobrev quindi sarà di nuovo eroina del pubblico italiano sia nella sua versione simpatica da comedy, sia in quella un po’ più cupa e problematica di Elena Gilbert, la giovane studentessa innamorata di un vampiro e amica di una strega.

La prima e unica stagione di Fam è composta da 13 episodi e i primi due sono già andati in onda su Rai2 il 14 settembre dello scorso anno e poi lo scorso giugno, sarà la volta buona per Nina Dobrev questa? Al momento sappiamo che il terzo episodio andrà in onda domenica mattina ma non conosciamo la programmazione degli altri episodi anche se il timore è quello che si tratti di un altro una tantum pensato da Rai2 per gettare l’amo.

Gli ascolti faranno il resto, come spesso accade in questi casi, ma siamo sicuri che i fan di Nina Dobrev o in un caso o nell’altro, cadranno in piedi a gennaio.

Fam vede Clem, una giovane donna interpretata da Nina Dobrev, che sta per realizzare il suo sogno ovvero quello di sposare Nick (Tone Bell), un professore benestante e seducente, ma a complicare le cose ci penserà la sua famiglia disastrata di cui il suo promesso sposo conosce poco.