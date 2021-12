Hugo Maradona, fratello di Diego Armando, ha appena lasciato questo mondo in seguito ad un arresto cardiaco. L’uomo, che aveva 52 anni, si è spento poco fa, alle ore 11.50 di quest’oggi, martedì 28 dicembre 2021. A nulla sarebbe valso l’intervento dei soccorsi: i sanitari non hanno potuto fare altro che confermare il decesso, avvenuto nell’abitazione dell’estinto (che viveva a Monte di Procida, in provincia di Napoli, più precisamente nella zona flegrea della città partenopea).

Come riportato da ‘fanpage.it‘, la dipartita di Hugo Maradona arriva ad un anno o poco più dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, suo fratello maggiore (che ricordiamo essere avvenuto il 25 novembre 2020, in Argentina, anche in quel caso per un arresto cardio-circolatorio). I sanitari del 118 non sono riusciti a rianimarlo, in quanto, una volta arrivati sul posto, Hugo Maradona era già morto (l’arresto cardiaco gli è stato fatale).

Hugo Maradona venne comprato dal Napoli all’età di 18 anni, per poi essere girato in prestito all’Ascoli. L’uomo giocò anche contro il fratello Diego, trasferendosi successivamente all’estero, passando tra le fila del Rayo Vallecano in Spagna ed arrivando anche in Austria ed in Giappone, per poi ritirarsi definitivamente a Napoli, dove si occupò per lo più di calcio giovanile. Nonostante il cognome e la grande somiglianza con il fratello Diego, Hugo Maradona ha potuto permettersi il lusso di vivere nel capoluogo campano per dedicarsi alla sua grande passione per il calcio (buon sangue non mente). Spesso lo si poteva incrociare negli stadi di provincia, tra sorrisi e saluti. Non avrà avuto la stessa fortuna calcistica del Pibe de Oro, ma anche Hugo Maradona era molto amato in città. Pronto il cordoglio dei napoletani, che erano a lui molto legati, al di là dell’amore che vivrà per sempre per il fratello Diego.

