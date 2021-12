Un tour di respiro internazionale, concerti in programma in Italia e nel resto del mondo. Ludovico Einaudi in tour nel 2022 terrà una lunga serie di spettacoli a partire da febbraio.

Parallelamente verrà rilasciato il nuovo progetto discografico di inediti Underwater.

Le prime tappe della tournée sono quelle del 5 e 6 febbraio al Teatro Sociale di Alba. Successivamente Einaudi è atteso il 7 febbraio al Teatro Verdi di Firenze e alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 e 11 febbraio.

Nel mese di marzo, i concerti proseguiranno in Europa e nel Regno Unito per poi tornare ancora in Italia in maggio a Torino e al Ravenna Festival. Nel mese di giugno il tour varcherà l’oceano per una serie di concerti nelle principali città di Stati Uniti, Messico e Canada. Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

Underwater, l’album

Underwater è il primo album in solo pianoforte degli ultimi venti anni di Ludovico Einaudi. Registrato “quando il mondo fuori era fermo e silenzioso”, il compositore si è immerso “in uno spazio libero e senza confini, in una dimensione fluida e parallela, senza interferenze esterne”.

Troveremo nel disco “forme brevi, quasi canzoni, scritte di getto al pianoforte”. L’artista racconta: “Ho cercato un suono preciso che corrispondesse all’espressione di questa musica, morbido, caldo e profondo. Volevo un pianoforte che parlasse e cantasse”.

Underwater esce dopo un anno significativo per Ludovico Einaudi, che ha visto l’uscita dell’album Cinema con le sue colonne sonore più famose tra cui quelle dei due film più premiati della stagione cinematografica, vincitori di Oscar, Bafta e Golden Globe, Nomadland e The Father, oltre la serie podcast Experience: The Ludovico Einaudi Story con la partecipazione di registi e attori quali Russel Crowe, Chloé Zhao (Nomadland), Florian Zeller (The Father), Shane Meadows (This is England) e Eric Toledano e Olivier Nakache (The Intouchables).

Le date italiane:

5/6 febbraio ALBA, Teatro Comunale

7 febbraio FIRENZE, Teatro Verdi

10/11 febbraio ROMA, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

24 Maggio TORINO, Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto

25 maggio RAVENNA, Pala De Andrè, Anteprima Ravenna Festival 2022

Le altre date del tour:

1/2 marzo ROTTERDAM, Concertgebouw (1 marzo sold out)

3 marzo BRUXELLES, Bozar (sold out)

5 marzo GHENT, Capitole (sold out)

21/23 marzo LONDON, Hammersmith Apollo

24 marzo MANCHESTER, 02 Apollo (sold out)

26/27 marzo LONDON, Alexandra Palace Theatre (sold out)

2 aprile COPENHAGEN, DR Konserthuset (sold out)

3/5 aprile MUNICH, Isarphilharmonie (sold out)

11 aprile OSLO, Konserthus

13/15 aprile PARIS, Dalle Pleyel

24 aprile LISBON, Coliseu Dos Recreios

27/28 aprile BARCELONA, Gran Teatro del Liceu

28 maggio BERLIN, Waldbuhne

10 giugno GADALAJARA, Teatro Diana

11 giugno MEXICO CITY, Auditorio Nacional

14 giugno VANCOUVER, The Centre of Performing Arts

15 giugno SEATTLE, Paramount

17/18 giugno OAKLAND, Fox Theatre

19 giugno LOS ANGELES, Greek Theatre

22 giugno DALLAS, Winspeare Opera House

24 giugno CHICAGO, Symphony Hall

27 giugno WASHINGTON, Kennedy Centre

28 giugno NEW YORK, Beacon Theatre

29 giugno NEW YORK, Appel Room

30 giugno QUEBEC CITY, Grand Théâtre du Québec

3/4 luglio MONTREAL, Salle Wilfrid Pelletier

6 luglio TORONTO, Roy Thompson Hall