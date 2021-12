È in corso una querelle di Madonna contro Tory Lanez, rapper canadese, per la somiglianza del brano Pluto’s Last Comet con la sua super hit Into The Groove. Lady Ciccone è intervenuta sui social per commentare un post del collega.

Tecnicamente, si tratterebbe di un campionamento ottenuto senza consenso. Se ascoltiamo bene la base di Pluto’s Last Comet, ultimo singolo del rapper canadese, possiamo riscontrare sonorità e beat certamente simili a Into The Groove, l’evergreen della material girl presente nella colonna sonora del film Cercasi Susan Disperatamente e inclusa nel secondo disco in studio della popstar, Like A Virgin (1985).

In un post pubblicato da Tory Lanez il 23 dicembre, Madonna ha commentato: “Controlla i messaggi privati sull’uso illegale della mia canzone Into The Groove!”. Per il momento il rapper non ha risposto, né Lady Ciccone ha pubblicato alcun riferimento sui suoi canali social. Non è dato sapere, inoltre, se i due artisti si siano sentiti in privato per trovare una soluzione.

La redazione di Billboard riferisce di aver tentato un contatto con i rappresentanti legali di Tory Lanez e Madonna, ma per il momento non è arrivata alcuna risposta. Pluto’s Last Comet è inclusa nell’ultimo album di Lanez, Alone At Prome (2021), un concept ispirato agli anni ’80.

Nel frattempo i fan di Madonna attendono una nuova release da parte della popstar, che discograficamente è ferma a Madame X (2019). Più volte sono venuti fuori dei rumor circa un suo ritorno in studio, ma nessuna voce ha mai trovato conferma. Recentemente Lady Ciccone è stata oggetto di polemica per alcuni scatti in cui simulava la scena del crimine della morte di Marilyn Monroe, una delle tante provocazioni della popstar.

Della polemica di Madonna contro Tory Lanez rimane ancora quel commento della material girl, fermo e in pasto agli utenti social che da una parte assecondano la voce di Frozen e dall’altra negano la somiglianza tra i due brani.