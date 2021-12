OnePlus ha affermato che il OnePlus 10 Pro debutterà in Cina il prossimo mese di gennaio, probabilmente lo stesso giorno in cui sarà svelato anche il flagship Realme GT 2 Pro. Potremmo aspettarci, inoltre, che il OnePlus 10 Pro venga lanciato a livello globale a marzo o aprile 2022. Per quanto riguarda il modello vanilla, recenti rumors affermano che verrà proposto più avanti nel 2022. Nel frattempo che vengono ufficializzati i dettagli, il produttore cinese ha anticipato alcune informazioni di lancio: tra queste è stata rivelata la data, il prossimo 4 gennaio. Detto ciò, diamo insieme un’occhiata alle caratteristiche tecniche del prossimo top di gamma del marchio di Pete Lau.

L’OEM cinese non è sceso molto nei dettagli del suo prossimo OnePlus 10 Pro, ma, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in Rete, sono giunti diversi dettagli interessanti. Dai rendering emersi si può notare che il modulo della fotocamera mostrerà un design quadrato con il lato sinistro che va ad unirsi con il telaio. Il dispositivo adotterà una configurazione con tripla fotocamera. Le informazioni rivelano che lo smartphone sarà dotato di un sensore principale da 48MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP ed un teleobiettivo da 8MP con uno zoom 3,3x.

Quanto alla zona anteriore, il OnePlus 10 Pro sfoggerà un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+. con un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale, che sarà da 32MP. Il telefono, inoltre, sarà in grado di supportare una frequenza di aggiornamento di 120Hz e adotterà un processore Snapdragon 8 Gen 1 sotto il cofano. Probabilmente il device sarà provvisto di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il sistema operativo Oxygen 12/ColorOS 12 si baserà su Android 12. Il device sarà anche dotato di una ricarica rapida a 80W e wireless a 50W. La batteria avrà una capacità di 5.000mAh. Insomma, non ci resta che restare aggiornati su ulteriori dettagli in attesa di conferme ufficiali.

