Il Huawei Watch GT 2e sta ricevendo, in questo mese di dicembre, un nuovo aggiornamento software, il cui firmware viene fornito con la versione 11.0.14.26 tramite un pacchetto dal peso di circa 250MB. Tuttavia, il contenuto dell’update risulta molto interessante e andrà certamente a migliorare l’intera esperienza utente offerta dal dispositivo.Tale aggiornamento regala un importante supporto per l’installazione di ‘app di terze parti’.

Inoltre, l’update in questione possiede un nuovo supporto per la sincronizzazione dei dati di allenamento per smartphone Huawei e dispositivi per il fitness. Questo consentirà di sincronizzare i vostri dati con i dispositivi corrispondenti connessi in tempo reale. Ma le novità non terminano certo qui, in quanto il nuovo aggiornamento del Huawei Watch GT 2e di dicembre 2021 possiede un’inedita app Heart Study, in grado di monitorare la salute del vostro cuore e di fornire dati informativi relativi ad esso. Il roll-out presenta anche miglioramenti per quanto concerne le prestazioni e la stabilità del sistema, in modo da offrire un’esperienza utente fluida direttamente al polso.

Dal momento in cui l’aggiornamento sarà ufficialmente disponibile per il vostro Huawei Watch GT 2e, si potrà scaricare la nuova versione ed installarla tramite l’app Huawei Health, a sua volta installata sul vostro smartphone connesso all’orologio. Fatto ci, l’utente selezionerà lo smartwatch e andrà nella sezione apposita per gli update. Il consiglio è quello di aggiornare l’app prima di proseguire verso la sezione di aggiornamento (in via precauzionale, è opportuno non disconnettere la connessione Bluetooth durante l’aggiornamento). Qualora l’upgrade non dovesse andare a buon fine, occorrerà riprovare e ripetere il processo di installazione. Infine, quest’ultimo potrebbe richiedere del tempo per trasferire il pacchetto di update dal telefono allo smartwatch (anche il processo di installazione può contribuire a tale consumo di tempo).

