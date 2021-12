Francesco Gabbani conduttore TV sulla Rai, per ora è solo un’indiscrezione ma potrebbe essere all’orizzonte uno show del cantante sul primo canale della TV di Stato. Lo anticipa TVBlog che spiega che, stando a quanto giunto alle orecchie della redazione, per Gabbani sarebbe in programma uno show da conduttore su Rai1.

TvBlog riporta che la Rai starebbe lavorando ad un evento speciale in due serate, sotto la guida di Francesco Gabbani, in programma – pare – per la prossima primavera.

Si parla del mese di aprile 2022 nelle indiscrezioni di TVBlog in attesa di conferme ufficiali da parte della TV di Stato.

Qualora le voci venissero confermate, per Francesco Gabbani si tratterebbe della prima esperienza in televisione da conduttore ma non sarebbe di certo il primo cantante ad abbandonare momentaneamente il palco e la musica a favore di un’esperienza televisiva alla conduzione di un programma.

Soprattutto in epoca covid-19, il virus che ha reso impossibile lo svolgimento di tante attività, inclusi i concerti live.

Alle sue spalle una indimenticabile doppia vittoria al Festival di Sanremo, dove ha trionfato nel 2016 nella categoria delle Nuove Proposte con il brano Amen e l’anno successivo in quella dei Campioni con il tormentone Occidentali’s Karma, presentato anche all’estero in occasione dell’Eurovision Song Contest.

Per Gabbani, un’ulteriore esperienza al Festival è stata quella del 2020 con un brano totalmente diverso e a tratti inaspettato: Viceversa. Il prossimo anno, invece, non ci sarà.

A differenza di quanto ipotizzato nelle settimane precedenti l’annuncio ufficiale di Amadeus, Gabbani non è tra i 25 Big del prossimo Festival di Sanremo.

Francesco Gabbani conduttore TV nel 2022? Gli impegni musicali, forse, potrebbero vedere una piccola pausa a favore di un’esperienza televisiva sulla rete Rai per eccellenza, per due prime serate da programmare. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane. Al momento non resta che attendere conferme ufficiali.