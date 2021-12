Fedez ha predetto il Covid? Ovviamente no, ma è ciò che alcuni fan svelano ironicamente su Tik Tok prendendo come esempio un brano del 2013 contenuto nel disco Sig. Brainwash – L’Arte Di Accontentare, terzo album in studio del rapper e imprenditore.

Fedez ha predetto il Covid?

Su Tik Tok i fan di Fedez prendono come esempio il brano Cigno Nero, duetto con Francesca Michielin. Un verso della prima strofa recita: “Togliamoci i vestiti, ma teniamoci le maschere“ e ancora: “Vieni stammi vicina, sì ma a distanza d’insicurezza“.

Fedez ci scherza su trovando le similitudini con la pandemia durante la quale, appunto, è consigliato indossare la mascherina e restare a distanza di sicurezza. A questo punto Federico Lucia annuncia ironicamente un nuovo singolo dal titolo Siamo Tutti Felicioni, Basta Pandemia. Poi si ricorda: “Oh mio Dio, ma ho anche sposato mia moglie con una canzone!” e aggiunge: “Mi sto convincendo di avere questo potere. Occhio, se mi state sul ca**o vi scrivo la canzone”.

Ricordiamo, infatti, che nel disco Comunisti Col Rolex di Fedez e J-Ax è presente il brano Vorrei Ma Non Posto nel quale Fedez rappa: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton/Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. Poco tempo dopo i due si sono innamorati e sono convolati a nozze.

La quarantena dei Ferragnez

Da ieri Fedez e Chiara Ferragni sono in isolamento in quanto risultati positivi al Covid-19 con tampone molecolare. Durante le vacanze a St. Moritz i figli Leone e Vittoria avevano accusato sintomi influenzali, per questo la coppia aveva fatto ritorno a Milano.

Fortunatamente i due piccoli sono risultati negativi al tampone, ma la famiglia è in isolamento e la coppia, asintomatica, è costretta a portare la mascherina dentro casa per scongiurare pericoli per i due bambini.