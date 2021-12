Yellowstone 4 su Sky Atlantic giunge al giro di boa con gli episodi in onda martedì 28 dicembre in prima visione assoluta per l’Italia: la serie di Taylor Sheridan record d’ascolti negli Stati Uniti è in onda in esclusiva nel nostro Paese sul canale 110 di Sky oltre che on demand e in streaming su Now.

La programmazione di Yellowstone 4 su Sky Atlantic arriva a quota metà stagione con gli episodi in cui i Dutton devono fare i conti con nuovi arrivi in città, mentre approntano la vendetta contro chi ha ordito gli attentati contro di loro.

Ecco le trame di Yellowstone 4 su Sky Atlantic in onda il 28 dicembre in prima serata dalle 21.10: si tratta degli episodi 5 e 6 della quarta stagione, la stessa attualmente in onda negli Stati Uniti su Paramount+ insieme allo spin-off 1883.

John e Kayce sono costretti a prendere accordi con persone appena arrivate in città. Intanto Jamie è a caccia di informazioni su suo padre.

Mentre Beth affronta l’ospite di suo padre, Kayce e la sua famiglia vanno in cerca di una nuova casa, e Lloyd perde la calma.

Yellowstone 4 su Sky Atlantic proseguirà fino all’11 gennaio 2022, quando andrà in onda il finale di stagione. Non c’è ancora, invece, una programmazione italiana per 1883, il prequel che ha debuttato questo mese negli Stati Uniti facendo segnare un clamoroso dato d’ascolto, il miglior debutto di sempre per la piattaforma Paramount+: la première è stata vista complessivamente da 14,7 milioni di spettatori tra programmazione lineare via cavo e fruizione in streaming. Non stupisce che sia in sviluppo anche un secondo spin-off di Yellowstone, intitolato 6666, di cui si sa ancora molto poco ma che porterà come gli altri titoli del franchise la firma di Taylor Sheridan.

