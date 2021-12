I’ll Be There For You era il titolo della sigla di Friends e sembra essere quanto mai vero per Lisa Kudrow e Courteney Cox, la cui amicizia è ancora più che solida venticinque anni dopo il debutto nella sit-com cult di NBC. Proprio il loro legame ha permesso a Cox di ottenere il suo nuovo ruolo tv da protagonista, nella commedia horror di Starz Shining Vale.

Lisa Kudrow e Courteney Cox sono costantemente in contatto, come dimostrano le tante foto di reunion anche con Jennifer Aniston, l’altra star femminile di Friends. E quando Kudrow ha letto la sceneggiatura di Jeff Astrof per Shining Vale, ha pensato di mandarla a Cox perché l’ha ritenuta perfetta il ruolo di Pat, la scrittrice di romanzi hot in crisi che si trasferisce fuori città con suo marito Terry in una casa apparentemente infestata da strane presenze.

È grazie all’intercessione di Lisa Kudrow che Courteney Cox si è proposta per il ruolo, riuscendo poi ad ottenerlo. Lo showrunner Astrof ha raccontato ad Entertainment Weekly di non aver pensato inizialmente a lei come protagonista, anche se ha lavorato come sceneggiatore nelle prime due stagioni di Friends e quindi conosce bene le sue doti comiche. Fortunatamente, Lisa Kudrow ha avuto la sceneggiatura e l’ha passata alla sua ex co-protagonista: “Courteney mi ha chiamato e ha detto: ‘Questa sceneggiatura è l’unica cosa che sia mai stata scritta per me’. ‘Voglio farlo. Devo farlo’” ha ricordato Astrof, che ha trovato così la protagonista di Shining Vale, in arrivo a marzo su Starz.

L’aneddoto che lega Lisa Kudrow a Courteney Cox è l’ennesima dimostrazione dei rapporti ancora solidi tra le star del cast di Friends, perlomeno per la parte femminile del gruppo che si è sempre mostrata solidale e vicina ben prima della reunion di HBOMax realizzata quest’anno.

