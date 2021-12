Better Call Saul 6 è una delle nuove uscite più attese del 2022, anche perché segnerà la fine definitiva sia della serie che dell’intero franchise di Breaking Bad. E secondo una delle sue protagoniste, farà saltare dalla sedia un bel po’ di telespettatori.

Rhea Seehorn ha avvertito che Better Call Saul 6, in arrivo il prossimo ano su Netflix in due parti, sarà “devastante“. Il perché, ovviamente, non è dato saperlo, ma questa è la definizione che l’attrice ha dato all’ultima stagione del prequel di Breaking Bad, in risposta al tweet di un appassionato che le chiedeva di definire i nuovi episodi dello show con una parola sola.

Attenzione Spoiler!

L’attrice di Better Call Saul 6, che interpreta l’avvocato Kim Wexler, potrebbe essere proprio la protagonista della parte più scioccante (e drammatica?) della stagione finale. Il suo personaggio, infatti, non appare in Breaking Bad, nonostante sia molto importante per il protagonista Jimmy McGill (Bob Odenkirk). La sua assenza nella serie madre ha fatto ipotizzare a molti che Wexler possa essere morta nel corso degli eventi e che per questo non appaia nella trama successiva.

Better Call Saul 6 dovrebbe risolvere questo mistero: la quinta stagione ha visto Kim Wexler sempre più vicina a Jimmy McGill, al punto da diventare sua moglie pur di essere nella condizione legale di poter rifiutare di testimoniare contro di lui. Sarà quindi interessante capire perché il personaggio non viene nemmeno citato in Breaking Bad: le ipotesi sono le più diverse e vanno dalla sua morte alla semplice separazione dal protagonista, passando per la volontà di nasconderla e proteggerla dagli affari pericolosi di Saul. Di sicuro il tweet di Seehorn fa propendere per qualcosa di clamoroso.

