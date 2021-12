Uomini e Donne non va in onda il 27 dicembre. Chi domani pomeriggio si metterà comodo davanti alla tv per gustarsi le disavventure di Gemma Galgani e dei suoi, si ritroverà davanti un film di Natale. Inizia da domani il periodo delle ‘strenne’ Mediaset che regaleranno ai fan una serie di repliche e prime tv, commedie d’amore e simpatiche, che prenderanno il posto del dating show di Maria de Filippi.

Dopo un autunno movimentato, Gemma Galgani e i suoi saranno in pausa fino al prossimo mese di gennaio, molto probabilmente fino al 3 o addirittura fino al 10, e questo significa che fino a quel momento l’appuntamento pomeridiano sarà con i film natalizi della rete. Ma cosa succederà al pomeriggio di Canale5? Al momento quello che sappiamo è che Uomini e donne non va in onda oggi, 27 dicembre, e lo stesso farà nei prossimi giorni ma sarà l’unica ‘assenza’ della rete.

Il dating show lascerà il posto a vecchi film ma non è al rischio la programmazione della serie turca Love is In The Air che continuerà ad andare in onda regolarmente regalando ai fan una settimana molto movimentata. Lo stesso succederà anche a Pomeriggio5 News che continuerà a tenere caldo il posto lasciato vacante da Barbara d’Urso fino al prossimo gennaio quando tornerà al suo posto. Al momento gli ascolti danno ragione alla rete ma presto le cose potranno cambiare soprattutto con il ritorno in panchina di Maria de Filippi e dei suoi tronisti non tanto i giovani quando i senior della trasmissione che tengono alto l’interesse del pubblico ogni giorno ottenendo un discreto successo di pubblico.