Huawei torna alla riscossa presentando in via ufficiale il Huawei Watch D, ossia il nuovo smartwatch del produttore cinese dotato di supporto per il monitoraggio della pressione sanguigna e dell’ECG, proprio come aveva annunciato. La società afferma che questo prodotto è stato registrato come dispositivo medico di classe II dalla Drug Administration in Cina. Andiamo a vedere insieme le sue principali caratteristiche tecniche.

Il nuovo Huawei Watch D presenta un display HD 2.5D AMOLED touch da 1,64 pollici con risoluzione 456 x 280 pixel e 326 ppi, le connettività GPS, NFC e Bluetooth 5.1 compatibile con HarmonyOS 2 e superiore, Android 6.0 e superiore, iOS 12.0. L’orologio è dotato di certificazioni IP68 Water-resistant e dei seguenti sensori: 6-axis IMU sensor (Accelerometer sensor, Gyroscope sensor), sensore ottico per la frequenza cardiaca, sensore di temperatura, sensore ALS, sensore differenziale di pressione, sensore di Hall, sensori per acquisizione ECG. Il wearable mostra un pulsante dedicato per la misurazione dell’ECG ad elevate prestazioni ed in tempo reale, rivelando anche i rischi di aterosclerosi e aritmia.

Le app supportate sono Huawei TruSeen 5.0+ heart rate monitoring, Huawei TruSleep 2.0 sleep tracking, Huawei TruRelax stress tracking e oltre 70 workout modes. Il Huawei Watch D presenta le seguenti dimensioni 51 x 38 x 13,6mm per un peso di 40.9 gr. (escluso il cinturino). Quanto alla batteria, è garantita un’autonomia fino a 7 giorni con uso standard. Il nuovo dispositivo del colosso di Shenzhen ricordiamo essere stato presentato ufficialmente in Cina, per adesso. Il prezzo di lancio è pari a circa 400 euro ed è disponibile in due colorazioni: Titanium e Black entrambi con una cassa in lega di alluminio. Non ci resta che aspettare e capire se Huawei deciderà di esportare il suo nuovo orologio intelligente anche in Italia.

