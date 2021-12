Non si placa la pioggia di anticipazioni sul Samsung Galaxy S22 Ultra. Il sito specialistico LetsGoDigital ha appena condiviso un tweet in cui condivide i nomi di tutte le colorazioni del prossimo top di gamma. Ka stessa fonte non ha mancato di rendere pubblica anche un’altra informazione, ossia lo sfondo ufficiale dell’ammiraglia che verrà.

I colori del Samsung Galaxy S22

Le colorazioni di Samsung Galaxy S22 Ultra saranno 5, secondo la fonte autorevole presa in esami oggi 27 dicembre. Oltre al bianco e nero immancabili e pure estremamente classici, ci saranno anche altre soluzioni più audaci. La prima sarà verde, poi una a metà strada tra il rosa e il viola e ancora l’ultima borgogna. Quest’ultima opzione è un una tonalità di rosso con sfumature di porpora e c’è da scommetterci, farà breccia in molti potenziali acquirenti per la sua luminosità e originalità.

Lo sfondo ufficiale

Le anticipazioni odierne non si concentrano solo sulle colorazioni del futuro Samsung Galaxy S22 Ultra ma anche su uno degli sfondi ufficiali del top di gamma assoluto del prossimo anno. Questo è visibile nel rendering di inizio articolo proposto sempre da LetsGoDigital. Come ben visibile e pure anticipato da precedenti leak, il produttore coreano ha puntato ancora su un elemento naturale per i suoi wallpaper. In effetti, si tratta di strisce di sabbia di varie tonalità di colore dal rosso, all’arancio, al verde e fino al blu notte. La soluzione qui in esame è quella pensata per il dark trhe ma non mancheranno all’appello altre a sfondo chiaro.

Al lancio del Samsung Galaxy S22 dovrebbe mancare poco meno di un mese e mezzo. Tutta la serie, e dunque anche Galaxy S22 e S22 standard potrebbe essere presentata il giorno 8 febbraio per poi essere commercializzata nella terza o ultima settimana dello stesso mese. Ne attendiamo pazientemente conferma.

