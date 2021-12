WhatsApp si aggiorna in continuazione, anche sul fronte business. Del resto, il team di sviluppo si è sempre dimostrato interessato ad offrire un canale di comunicazione molto attivo che facesse da raccordo tra i consumatori e le aziende. Adesso ci sono già le vetrine virtuale ed il tasto di acquisti, mentre tra poco potrebbe essere reso disponibile la funzione ‘Business Nearby‘, che, come riportato da ‘wabetainfo.com‘ (la fonte non ha bisogno di presentazioni), anche se non ancora integrata all’interno di una beta (pur essendo in fase di sviluppo), consentirà di circoscrivere più nel dettaglio l’ambito di ricerca di un’azienda nelle vicinanze tramite alcuni filtri.

Potrete filtrare le attività in base alle rispettive categorie (ristorazione, negozi di abbigliamenti, alimentari, etc.). La novità riguarderà senz’altro anche la versione iOS dell’applicazione, anche se, almeno al momento, gli indizi sono pervenuti da una release di WhatsApp per Android (sappiamo che vuol dire poco, quindi i proprietari degli iPhone non devono allarmarsi visto che le due release viaggiano di pari passo).

Non sappiamo ancora dirvi quando la funzione ‘Business Nearby’ verrà implementata in versione finale, ed in quali mercati potrà essere sfruttata. Facciamo presente che la sperimentazione della ricerca delle aziende nelle vicinanze dell’utente aveva già preso piede a settembre scorso in un numero ristretto di località, tra cui la città di San Paolo, in Brasile. In genere questo genere di funzioni prediligono i mercati emergenti e non quelli di nostra competenza, ma non possiamo escludere fin da ora che la cosa non ci possa riguardare da vicino, prima o poi. Staremo a vedere se l’opzione arriverà anche in Europa, e quindi in Italia. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

