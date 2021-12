Torna alla ribalta, anche in questa ultimissima parte del 2021, la presunta notizia delle tre spunte blu su WhatsApp, in grado di rilevare uno screenshot effettuato da un destinatario di una conversazione. C’è ancora chi mette in campo la notizia che si possa essere certi della cattura dello schermo di una chat da parte di qualcuno, magari spinto dell’intenzione di ricondividere quanto detto in una conversazione singola o di gruppo con chiunque. Non c’è alcuna funzione ufficiale al riguardo, anzi siamo al cospetto di una fake news già condivisa nel recente passato.

L’informatore WABetaInfo, massimo esperto del servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, ci mette in guardia dalla bufala proprio in questa mattinata del 27 dicembre. A tutti deve essere chiaro quanto segue: gli sviluppatori non stanno lavorando a nessuna funzione che preveda tre spunte blu su WhatsApp nel momento in cui qualcuno effettua uno screenshot di una chat. Non esiste alcuna opzione in grado di comunicarci che la pratica, a dire il vero poco ortodossa, sia stata eseguita. Va pure precisato che, neanche nelle beta dello strumento, è stato mai scovato un indizio che va nella specifica direzione.

Chiarito, ancora una volta, che le tre blu su WhatsApp sono del pura fantasia, bisognerebbe porre la giusta attenzione su quanto condiviso con chiunque in chat. Insomma, per evitare che qualche contenuto sia usato impropriamente, bisognerebbe essere consci di quanto vale la pena condividere proprio sull’app di messaggistica e cosa invece bisognerà evitare.

Per la cronaca, meglio ribadire le uniche spunte presenti su WhatsApp. Un solo check grigio ci indica che un contenuto è stato spedito, due (sempre in grigio) che lo stesso messaggio è stato consegnato. infine, le due spunte blu ci confermano che il ricevente ha anche letto quanto condiviso. Le tre spunte blu su WhatsApp non sono per nulla contemplate.