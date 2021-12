Il 27 dicembre debutta Temple 2 su Sky e in streaming su Now: si tratta della seconda stagione del medical thriller targato Sky Original, con Mark Strong (Kingsman– Il Cerchio D’Oro) nei panni del dottor Milton. La trama si svolge nei sotterranei della metropolitana di Temple, a Londra, dove il protagonista gestisce una clinica medica illegale in cui assiste soggetti pericolosi o emarginati. Creata da Mark O’Rowe, Temple vede nel cast anche Carice Van Houten (Il Trono di Spade) e Daniel Mays (Code 404).

Nei nuovi episodi Temple 2 su Sky Atlantic, in onda da lunedì 27 dicembre in prima serata, il chirurgo sarà pronto a rischiare tutto per stare al passo con le sue bugie dopo che il labirinto di tunnel di servizio abbandonati sotto la stazione della metropolitana di Temple, a Londra, sono diventati il suo campo d’azione illegale. Daniel Milton (Mark Strong), chirurgo di talento e molto rispettato, cura criminali e altri pazienti disperati che non sono nelle condizioni o non possono chiedere aiuto alle normali strutture mediche: tra di loro ci sono criminali, assassini e clandestini, che trovano nella clinica sotterranea di Milton un modo per sopravvivere senza uscire allo scoperto.

Temple 2 su Sky Atlantic, dopo la prima stagione trasmessa quest’autunno, riparte da Beth che si risveglia dal coma, mentre Daniel deve delle risposte sia a lei che alla polizia, mentre affronta nuove complicazioni nel proteggere la sua attività clandestina.

Temple 2 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) va in onda in prima tv assoluta con tutti i 7 episodi della stagione il 27 dicembre, in una maratona a partire dalle 21.10. La serie è inoltre disponibile on demand e in streaming nel catalogo di Now. Ecco le immagini promozionali della seconda stagione.

