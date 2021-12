Lo sfogo di Tommaso Paradiso contro il calcio appare nelle storie Instagram a pochi giorni dall’annuncio dei due eventi gratuiti. Il cantautore, ex voce dei Thegiornalisti, sarà a Milano e Roma per due serate esclusive rispettivamente il 21 e il 23 gennaio 2022 prima dello Space Cowboy Tour che partirà da Jesolo il 26 marzo. Solo due settimane prima Tommaso Paradiso lancerà il disco Space Cowboy, prima esperienza da solista dopo lo split della sua ex band.

Tommaso Paradiso contro il calcio

La nuova impennata dei contagi da Covid-19 registrata durante queste festività preoccupa di nuovo il Paese, e la prima conseguenza diretta sono le ulteriori restrizioni che gravano sui calendari dei tour degli artisti. Per questo Tommaso Paradiso si dice preoccupato, insieme ai suoi fan, per le due date di Milano e Roma e di tutto il tour su cui il suo pubblico gli chiede ripetutamente aggiornamenti proprio per via dell’emergenza sanitaria.

Il cantautore ha anche specificato di aver preso contatto con alcune autorità competenti, ma senza risultati. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mi scrivete che siete tutti preoccupati per i concerti, compresi questi due eventi speciali di gennaio. Figuratevi io amici. Sono due anni che rimando il tour e sono due anni che non ci dicono un ca**o. Ho anche sentito personalmente autorità competenti ma le risposte che ci danno fanno più aria del vento. L’importante (per loro) è che il calcio vada avanti, della musica… stica**i. Tanto la faccia ce la mettiamo noi. Fosse per me verrei a cantare casa per casa”.

In una storia successiva, Tommaso Paradiso sintetizza la situazione in Italia ricordando una scena della saga di Fantozzi che tutti abbiamo presente:

“Avete presente amici quella famosa scena in cui la povera signora Pina risponde al telefono un istante prima di Italia Inghilterra con quella semplice parola: ‘Obbediamo’? Sintetizzata la tragica condizione umana. Siamo piccoli piccoli. Però a un certo punto anche Fantozzi si inca**a”.

Tommaso Paradiso come Gemitaiz

Solo pochi giorni fa il rapper Gemitaiz aveva protestato contro lo slittamento dei concerti – prendendo come esempio il tour di Tiziano Ferro negli stadi programmato per il 2023 – con un messaggio contro il Festival di Sanremo: “Si troverà sempre un modo per farlo”, aveva scritto il rapper ricordando che l’accesso agli stadi è comunque consentito per le gare di calcio ma non per i concerti. “Italia = barzelletta”, aveva concluso Gemitaiz.

Lo sfogo di Tommaso Paradiso contro il calcio è dunque sulla stessa linea di quello di Gemitaiz: entrambi sottolineano una certa incoerenza nella gestione della pandemia da parte dell’Italia, con la musica dal vivo continuamente penalizzata a favore di altri eventi.