Uno spin-off su April e Jackson non sembra essere nei piani immediati di ABC, ma è anche vero che c’è una nuova serie ispirata a Grey’s Anatomy in sviluppo, al momento dal soggetto ancora ignoto. Dopo Private Practice e Station 19, la rete ha commissionato un terzo spin-off del medical drama di Shonda Rhimes, mentre lavora anche al rinnovo della serie per la diciannovesima stagione. Tra le idee che troverebbero maggiore entusiasmo nel pubblico c’è indubbiamente quella di un racconto della vita di Kepner ed Avery a Boston.

L’idea di uno spin-off su April e Jackson ha preso piede quando i due personaggi si sono riuniti alla fine della stagione 17, come preludio all’uscita di scena di Avery: entrambi si sono trasferiti a Boston per dirigere la Fondazione Fox e implementare progetti di inclusività sociale in ambito sanitario, con l’ambizioso scopo di combattere il razzismo sistemico negli approcci sanitari. Sia Sarah Drew che Jesse Williams si sono detti disponibili ad esplorare le storie dei loro personaggi in una nuova serie, anche se nel caso dell’attore, appena uscito dal cast di Grey’s Anatomy dopo 11 stagioni, non sembra un desiderio imminente.

Di sicuro uno spin-off su April e Jackson conquisterebbe i fan storici di Grey’s Anatomy e avrebbe anche il sostegno della star della serie, Ellen Pompeo: la protagonista del medical drama ha detto che sarebbe entusiasta di assistere ad un nuovo format dedicato alla coppia. Parlando a Insider, ha ricordato che se i fan amano così tanto i Japril è perché i loro interpreti sono stati eccezionali nel creare una storia appassionante.

Sarah Drew e Jesse sono entrambi fantastici da guardare, e qualunque cosa Jesse voglia e qualunque cosa Sarah voglia, se davvero volessero farlo, allora sarei molto felice per i fan. Io lo guarderei.

Lo spin-off su April e Jackson avrebbe dunque una spettatrice d’eccezione in Pompeo, che dal canto suo sta cercando di smarcarsi invece dal ruolo di Meredith Grey dopo averlo interpretato per quasi vent’anni. ABC ha invece intenzione di rinnovare il suo contratto e ci sono trattative in corso per decidere il futuro della serie.

