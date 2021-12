Giusy Buscemi svela il cast di Doc Nelle tue Mani 2 a pochi giorni dalla messa in onda. Chi segue gli spoiler e le anticipazioni sa bene che i nuovi episodi della serie prenderanno il via il 13 gennaio ma chi era un po’ rimasto indietro ha ottenuto una grossa mano poco fa proprio da parte di una delle new entry di questa seconda stagione, Giusy Buscemi. La bella protagonista de Il Paradiso delle Signore tornerà star nel prime time di Rai1 proprio scendendo in campo al fianco del Dottor Fanti e i suoi.

Proprio poco fa Giusy Buscemi ha svelato il cast di Doc Nelle Tue Mani 2 pubblicando una foto di tutti coloro che prenderanno parte ai prossimi episodi e, in particolare, confermando la presenza di Marco Rossetti e Alice Arcuri. Ecco il poster dei nuovi episodi:

All’appello, oltre al protagonista Luca Argentero, hanno risposto anche Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Elisa D’Eusanio, Alberto Malachino e a loro si uniranno anche Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Gaetano Bruno. Il primo, attore classe 1985, è stato protagonista di Buongiorno Mamma su Canale5 e ancora prima ha interpretato Daniele De Rossi in Speravo de Morì Prima.

Dall’altro lato, Gaetano Bruno, attore palermitano classe 1973, vanta anche un’esperienza internazionale in Fargo 4 ma si è fatto apprezzare ne La Porta Rossa con Lino Guanciale, Il Cacciatore e in 1994. Al momento non sappiamo quali saranno i loro ruoli e, in particolare, quali i loro legami passati o presenti con gli altri protagonisti, ma siamo sicuri che le nuove ‘leve’ non potranno che fare bene alla serie.

La prima parte di Doc Nelle tue Mani 2 prenderà il via il 13 gennaio su Rai1 al giovedì sera.