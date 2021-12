Secondo un rapporto elaborato da Assoclima, nei primi tre mesi del 2021 le vendite di condizionatori sono aumentate del 23,7%, segnando un importante aumento rispetto all’anno precedente.

Colpa del meteo rovente, senza dubbio, ma il trend positivo delle vendite ha caratterizzato anche i mesi invernali, segno evidente che gli utenti hanno tutta l’intenzione di dotarsi di apparecchi moderni ed efficienti per affrontare le temperature estive.

Il numero di condizionatori presente nelle case degli italiani ammonta a circa 24 milioni, distribuiti tra mono-split, multi-split e monoblocco fissi, tuttavia una buona percentuale delle vendite riguarda la sostituzione di vecchi elettrodomestici con impianti più efficienti, con l’obbiettivo di ridurre la spesa in bolletta.

Gli utenti intenzionati a compare un condizionatore o a cambiare un vecchio modello possono scegliere di rivolgersi al web, affidandosi a portali specializzati come Climamarket.it, che mettono a disposizione un’ampia selezione di proposte di qualità, caratterizzate da sconti molti interessanti con cui risparmiare sull’investimento.

Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili su Climamarket è sufficiente esplorare la sezione dedicata del sito ufficiale dell’azienda, così da individuare in modo semplice e veloce il modello in promozione più adatto alle proprie necessità.

I migliori condizionatori in offerta

Chi è alla ricerca di un condizionatore moderno che garantisce ottime prestazioni e rispetto per l’ambiente, dovrebbe preferibilmente orientarsi verso i modelli di categoria A+ o superiore.

Sullo store di Climamarket è possibile trovare interessanti promozioni dedicate anche a questa fascia di prodotto, le cui proposte arrivano tutte dai migliori brand sul mercato. Il condizionatore Ferroli Diamant Plus M, ad esempio, consente di raffreddare ambienti ad uso domestico, grazie ai due split del quale è dotato.

Il suo design moderno ed elegante rende questo apparecchio perfetto per essere installato dentro casa, inoltre, esso è dotato di un esclusivo sistema di filtraggio antibatterico. Si tratta di un doppio filtro (Cold Catalyst e Bio Hepa) che blocca la circolazione degli acari e l’accumulo di polvere, in modo da avere restituire all’ambiente sempre aria pulita.

I condizionatori in offerta per gli ambienti più grandi

Per raffreddare gli ambienti più grandi, a partire da 160 mq, su Climamarket è possibile approfittare della conveniente offerta sui condizionatori Samsung.

Il modello canalizzabile da 41000 BTU (ovvero l’unità di potenza degli apparecchi refrigeranti) è dotato di tecnologia inverter con comando a filo ed è caratterizzato dalla classe energetica A+.

Un grande punto di forza di questa proposta Samsung è la tecnologia ad Incasso Inverter; ciò significa che l’unità interna della macchina può essere montata in una posizione nascosta (in genere si opta per il controsoffitto) e l’aria fredda viene messa in circolo attraverso una bocca di areazione dedicata. Da questo punto di vista il vantaggio estetico è impareggiabile: gli ambienti più eleganti della casa saranno esaltati dall’assenza della macchina sulla parete, a fronte, però, di un efficiente sistema di raffreddamento.

Questo modello di Samsung è dotato di un filtro antibatterico per pulire l’aria in circolo e, grazie all’esclusiva tecnologia del quale è dotato, riesce a mantenere la temperatura sempre costante. Il comfort è veramente ottimale: silenzioso ed elegante, questo condizionatore è in grado di far circolare l’aria fredda in modo quasi impercettibile, anche grazie al fatto che l’unità interna è nascosta; esso risulta pertanto una scelta vincente per gli ambienti più grandi e moderni.

Il condizionatore proposto da Samsung è dotato di un comando a filo di serie che ha dimensioni estremamente compatte, inoltre il comando cablato presenta un sistema di settaggio automatico che regola le impostazioni di base senza l’intervento umano.