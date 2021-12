Come ormai ben sappiamo, Google Maps su Android Auto è stato progettato per offrire una guida senza interruzioni e senza dover togliere le mani dal volante e quindi toccare lo schermo. Purtroppo, però, recentemente un nuovo bug pare impedisca ad alcuni utenti di avere un’esperienza simile. L’app si aggiorna e si riavvia di continuo mentre l’utente è in modalità di navigazione. Secondo quanto riferito, questo fastidioso bug si verifica ogni 5-10 minuti senza una precisa ragione.

Dunque, Google Maps si riavvia in continuazione su Android Auto. Il problema pare si verifichi indipendentemente dallo smartphone Android adoperato. Alcuni utenti interessati e coinvolti in questo problema si sono lamentati sul forum del colosso di Mountain View e sono in possesso di un Huawei Mate 20 Pro e di un Google Pixel 3 XL. Addirittura, un utente proprietario di Vivo X70 Pro ha mostrato il bug in tempo reale. La problematica, secondo i commenti del forum, pare non sia diffusa in maniera abbondante e riguarda connessioni sia cablate che wireless. Ad ogni modo, in base al numero di reclami nel forum, il bug sembra essere di portata limitata. Questo implica che non è così diffuso come si pensa.

La soluzione, almeno per il momento, non c’è e Google ancora deve riconoscere il bug. Ciò significa che le tecniche alternative, come il ripristino dello smartphone o la cancellazione della cache, non sembrano risolvere il problema. Ora come ora, non è molto chiaro quante persone siano state colpite da questo problema. Ricordiamo, inoltre, che il colosso statunitense, verso gli inizi del mese di dicembre, ha aggiornato Android Auto alla versione 7.1, portando tante novità che saranno inserite in futuro nella piattaforma. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa vicenda per tenervi informati sugli ultimi fatti.

