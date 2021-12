Sono giunti interessanti aggiornamenti dall’edizione giornaliera de ‘Il Mattino’ per quanto riguarda le ultimissime notizie di calciomercato del Napoli. In seguito all’addio di Kostas Manolas (tornato in Grecia all’Olympiacos) e per sopperire alla pesante assenza del ‘comandante’ Kalidou Koulibaly per infortunio (peraltro prossimo alla partenza per la Coppa d’Africa), in vista della sessione di mercato di gennaio il club di Aurelio De Laurentiis dovrà, per forze maggiori, acquistare un difensore centrale. A quanto pare, gli azzurri sono pronti a chiudere il primo colpo.

Il Napoli si è ormai messo a lavoro per un centrale di difesa e tanti sono i nomi scritti dal ds Cristiano Giuntoli sulla sua lista. Uno di questi in particolare sarebbe pronto ad atterrare nella città partenopea, sponda Chelsea. Stando alle ultime notizie giunte, gli azzurri sarebbero pronti a chiudere il colpo Malang Sarr. Si tratta di un 22enne francese, esubero dei ‘Blues’ e con cui in questa stagione è sceso in campo solamente 5 volte, per il quale il club azzurro sarebbe disposto ad acquistarlo sfruttando la stessa operazione fatta per Anguissa. Il suo ingaggio, per metà stagione, sfiorerebbe i 1,5 milioni di euro.

Insomma, il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Manolas e Koulibaly. Oltre a Malang Sarr, il club partenopeo è alla ricerca di ulteriori innesti e tanti sono i nomi sul taccuino di Giuntoli. Si sta cercando un difensore già pronto, con piede destro preferito e magari che arriverà solo con un’operazione di prestito. Questo è il profilo che cerca la società azzurra, anche se non è facile. Mister Spalletti si è dovuto “accontentare” di Juan Jesus e Anguissa in estate, ma adesso ha bisogno di altri rinforzi. Si parla tanto anche di Gatti del Frosinone, di Casale del Verona, di Uduokhai, di Lucumì, Szalai e Kumbulla. Infine, si vocifera anche di una vecchia conoscenza del tecnico toscano ai tempi dello Zenit, ossia del 36enne slovacco Tomas Huboca, attualmente in forza all’Omonia Nicosia.

