BTS positivi al Covid: sono tre i membri della band che sono risultati positivi ad un tampone per Covid-19. Dopo Suga, altri due componenti del gruppo hanno contratto il virus. Il risultato dei tamponi, in seguito ad un viaggio di lavoro in America.

L’esito positivo del tampone è emerso dopo il ritorno del gruppo in Corea. I ragazzi sono in isolamento.

Sono tre su sette i componenti della band K-pop risultati positivi al Coronavirus al rientro in Corea del Sud dopo un viaggio di lavoro negli Stati Uniti, dove si sono esibiti per una serie di spettacoli dal vivo nell’ambito della loro tournée musicale internazionale.

RM, Jin e Suga sono risultati positivi al Ccvid-19. Lo staff dei BTS spiega che i 3 avevano ricevuto il vaccino in 2 dosi. Le loro condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni anche se alcuni di loro sviluppano sintomi legati al covid.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, RM non ha evidenziato sintomi particolari: è asintomatico. Jin ha invece sviluppato sintomi lievi, assolutamente sotto controllo e non preoccupanti. Lo staff chiarisce anche che nessuno dei due ha avuto contatti con altri membri del gruppo, al ritorno in Corea.

Big Hit Music, l’etichetta discografica, conferma che il primo ad essere risultato positivo è stato Suga, come già emerso in rete negli scorsi giorni. Successivamente sono giunti i risultati dei tamponi effettuati da RM e Jin, risultati entrambi positivi.

Secondo quanto chiarito da Big Hit Music, i tre si sarebbero contagiati separatamente. Non c’è da preoccuparsi: l’etichetta ha tranquillizzato subito i fan spiegando che i tre positivi riportano sintomi lievi oppure sono asintomatici. Nessuno dei BTS riversa in situazioni critiche al momento e le loro condizioni di salute sono da considerarsi sotto controllo.