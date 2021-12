A Santo Stefano, in prima visione arriva Two Weeks to Live su Sky e NOW, con tutti gli episodi subito disponibili per la visione. Si tratta di un divertente e adrenalinico apocalypse drama in sei episodi con l’amatissima Arya Stark de Il Trono di Spade.

Protagonista della serie creata da Gaby Hull (We Hunt Together) e diretta da Al Campbell (Dead Pixels) è Maisie Williams nei panni di Kim, una ragazza cresciuta sotto la protezione ossessiva della madre interpretata da Sian Clifford (Fleabag).

Kim è una giovane cresciuta con la convinzione che il mondo stia finendo. Scappata dalla casa della madre si avventura in un pub per la prima volta nella sua vita, qui incontra due fratelli. Va a casa con loro e i due decidono di farle uno scherzo: alla ragazza viene mostrato un video raffigurante una vera e propria apocalisse, un’esplosione nucleare che lascia loro solo due settimane di vita. Kim crede così che la fine dei tempi sia sempre più vicina e decide, come ultimo atto, di uccidere l’uomo che uccise suo padre davanti ai suoi occhi quando lei era solo una bambina.

Two Weeks to Live ha debuttato nel Regno Unito su Sky One il 2 settembre 2020 ed è stata elogiata dalla critica per l’interpretazione di Maisie Williams. The Guardian ha scritto che l’attrice “eccelle nel suo ruolo, muovendosi tra sventurata e determinata, materialista e infantile”; l’Independent invece ha riportato che la serie “mostra i muscoli di Williams per le commedie mentre vanta anche le sua abilità di combattimento e acrobatiche.”

Domenica 26 dicembre tutti gli episodi (in totale sei da circa 25 minuti ciascuno) vanno in onda, in prima visione, su Sky Atlantic, e subito tutti disponibili on demand e in streaming su NOW. Di seguito il trailer della serie tv in lingua originale:

