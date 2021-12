La Sposa è la nuova miniserie Rai che punta sul volto pulito e rassicurante di Serena Rossi, già campionessa d’ascolti con Mina Settembre (di cui è in produzione la seconda stagione). La fiction in tre prime serate per la regia di Giacomo Campiotti debutta il 16 gennaio sull’ammiraglia Rai ed è uno dei primi titoli di Rai Fiction del nuovo anno, insieme alla miniserie thriller Non Mi Lasciare con Vittoria Puccini.

La Sposa è una coproduzione Rai Fiction-Endemol Shine Italy, una storia ambientata alla fine degli anni ’60 ma dalle tematiche attualissime come l’emancipazione femminile, la parità di genere, l’affermazione e il riscatto sociale delle donne. La battaglia per l’eguaglianza è raccontata proprio a partire dagli anni delle grandi trasformazioni del costume, della società e della politica. Processi che hanno cambiato il Paese ma non hanno raggiunto sin da subito alcune zone ancora rurali d’Italia, in cui i diritti delle donne venivano calpestati da pratiche arcaiche come i matrimoni per procura, un’usanza per cui giovani donne del Sud venivano date in spose a uomini del Nord, per lo più agricoltori.

Questa premessa apre la trama de La Sposa, che in sei episodi da 50 minuti racconta la crescita personale e famigliare di una giovane emigrata calabrese nel Nord Italia. Il soggetto di serie è di Valia Santella, che firma anche le sceneggiature insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca.

Ne La Sposa Serena Rossi interpreta Maria, ragazza calabrese figlia di genitori indigenti: per salvare la famiglia, fortemente indebitata, decide di accettare il matrimonio per procura proposto dal rude agricoltore vicentino Vittorio Bassi (Maurizio Donadoni). Zì Michele e sua moglie Carmela, creditori della famiglia di Maria, hanno combinato il matrimonio come soluzione per pagare il debito. La prima scelta di Zì Michele è Luisa (Giulia D’Aloia), la sorella minore di Maria, ma con un atto di generosità la protagonista si offre di prendere il suo posto, visto che la giovane è già fidanzata. Maria è disposta a tutto per aiutare i suoi genitori, anche a rinunciare alle sue radici e al suo primo amore Antonio (Mario Sgueglia), di cui ha ormai perso le tracce da quando è emigrato in Belgio. L’accordo matrimoniale con Vittorio prevede che l’uomo si impegni a saldare il debito, a pagare l’affitto, gli studi di suo fratello Giuseppe (Matteo Valentini) e le nozze di Luisa. Solo il giorno del matrimonio, però, giunta all’altare, Maria scopre che non sposerà Vittorio, ma suo nipote Italo (Giorgio Marchesi), mai visto prima. Una volta arrivata al Nord, in un contesto ostile per una donna meridionale, Maria è costretta al duro lavoro nei campi e deve affrontare anche il rifiuto di Italo, traumatizzato dalla misteriosa scomparsa della prima moglie, Giorgia, di cui è accusato dai compaesani. Il matrimonio combinato è una forzatura anche per Italo, costretto dallo zio Vittorio a firmare le carte del matrimonio per procura con l’inganno, per assicurarsi una “sana” discendenza. In realtà, Italo un figlio ce l’ha già, Paolino (Antonio Nicolai), un bimbo sveglio ma chiuso in sé dopo la scomparsa della madre e affetto da crisi epilettiche. Maria si legherà a Paolino e cercherà generosamente di migliorare la vita di tutti, con determinazione e intelligenza: la sua resilienza imprimerà una profonda trasformazione nella sua nuova famiglia e nelle relazioni con i contadini della tenuta Bassi, almeno fino a quando si farà vivo Antonio, l’ex fidanzato di Maria tornato in Italia da imprenditore edile e deciso a riconquistarla.



La Sposa, più che una serie di denuncia delle pratiche sessiste dell’Italia ancora patriarcale degli anni Sessanta, si presenta dunque come un romanzo in costume, che punta rievocare le dinamiche del mondo contadino e dell’Italia che si affaccia all’industrializzazione del Dopoguerra, tra lotte sociali, rivendicazioni sindacali, il sogno di un nuovo modello economico che faccia progredire un Paese ancora troppo legato alle sue tradizioni.

