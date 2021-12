Può essere alquanto utile su WhatsApp sfruttare la risposta automatica ai messaggi ricevuti, una pratica che potrebbe agevolare soprattutto coloro che si ritrovano quotidianamente ad essere invasi da messaggi su tale applicazione. Si tratta di una pratica molto semplice da attuare e che non necessita chissà di quale tipo di capacità informatica.

Impostiamo facilmente risposte veloci su WhatsApp

Dunque, al di là del discorso privacy affrontato nei giorni scorsi, ci sono anche alcuni trucchi utili per tutti. Non parliamo di una funzione presente di default su WhatsApp e già questo può farvi capire come sia necessario puntare su un’applicazione esterna che permetta di rispondere automaticamente ai messaggi ricevuti. Tutto ciò che bisogna fare è recarsi sul Play Store di Google e scaricare sul proprio device l’app Autoresponder.

Parliamo di un servizio che può essere utilizzato in circostanze di chat singole, chat di gruppo ed anche quando un determinato contatto non è presente all’interno della nostra rubrica. Grazie ad Auroresponder si avrà modo di poter impostare numerose risposte automatiche da inviare su WhatsApp. Oltre però a tale funzione sarà possibile anche selezionare i contatti a cui inviare le risposte automatiche ed anche scegliere orari precisi durante i quali tenere in funzione Autoresponder (ad esempio dal tardo pomeriggio fino alla mattina successiva).

Questo permetterà di rispondere a tutti i vari messaggi che arrivano su WhatsApp quando non si avrà il tempo necessario di farlo. Capita, soprattutto per gli account business, di essere sommersi quotidianamente da messaggi WhatsApp ed il più delle volte diventa alquanto complicato gestirli tutti o rispondere tempestivamente ad ogni messaggio.

Attraverso questo semplice escamotage, tutto risulterà alquanto semplice e non ci sarà il rischio di ritrovarsi con un contatto non preso in considerazione. Quest’app che permette di rispondere in automatico ai messaggi ricevuti su WhatsApp può essere utile anche a coloro che sono occupati tutta la giornata e spesso si ritrovano a non riuscire a rispondere a tutti. La risposta automatica diventa una semplice soluzione a questo tipo di problemi, ma per attivarla sarà necessario scaricare Autoresponder.