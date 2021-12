Amici di Maria De Filippi non va in onda oggi, 26 dicembre. Su Canale 5 non verrà trasmesso l’appuntamento con lo speciale pomeridiano del sabato di Amici. Il talent show Mediaset si ferma.

Perché Amici di Maria De Filippi non va in onda oggi? I motivi sono da ricercarsi nelle tradizionale vacanza natalizie che mette in pausa la programmazione Mediaset per un nuovo palinsesto fatto di repliche e film di Natale.

La classe di Amici di Maria De Filippi, inoltre, al pari di ogni altra scuola, è in pausa. I ragazzi sono tornati a casa dalle rispettive famiglie, dove trascorreranno le festività del Santo Natale prima del ritorno sui banchi di scuola. Per Amici il ritorno a scuola è, come tradizione vuole, dopo l’avvio del nuovo anno.

Amici di Maria De Filippi non va in onda oggi, l’appuntamento con lo speciale delle 14.00 su Canale 5 è sospeso per festeggiare il Natale con una programmazione a tema.

Cosa vedremo al posto di Amici

Al posto di Amici di Maria De Filippi, oggi pomeriggio, Mediaset propone alle 14.00 un episodio di Beautiful seguito, alle ore 14.20 da un episodio di Una Vita.

Alle 14.55 l’appuntamento in TV è con un film di Natale: Natale a Bramble House. Alle 16.45 vedremo invece il film Tutto Per Una Canzone che porta alla cancellazione del talk show Verissimo n el giorno di Santo Stefano.

Quando il prossimo appuntamento con Amici

Amici di Maria De Filippi non andrà in onda neanche la prossima settimana, 2 gennaio. Se ne riparlerà la successiva, dopo l’Epifania. Il prossimo appuntamento con la classe del talento, stando alle notizie note ad oggi, è quello atteso per il 9 gennaio quando verrà confermata la messa in onda del nuovo episodio a partire dalle ore 14.00 su Canale 5.

Rivedremo in quel momento i cantanti e i ballerini alle prese con nuove sfide.