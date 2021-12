Niente diretta per Domenica In il 26 dicembre: un caso Covid nello staff del programma ha fatto saltare l’appuntamento con Mara Venier nel palinsesto di Rai1, ma non del tutto.

La prevista puntata di Domenica In il 26 dicembre, in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, sarà sostituita da un “meglio di”, che mette una toppa dopo la rilevazione di un caso di contagio nella produzione del programma. Ospiti della puntata sarebbero stati Il Volo, Stefano De Martino e alcuni dei concorrenti e dei maestri di Ballando con le Stelle, che si è concluso una settimana fa con la vittoria di Arisa. Al posto della diretta sarà trasmesso un mix di interviste e momenti delle puntate precedenti di quest’edizione, ma ci sarà anche uno spezzone inedito.

Domenica In il 26 dicembre trasmetterà comunque il previsto spazio riservato ai ragazzi de Il Volo, con l’intervista già registrata giorni prima a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che si esibiscono anche in alcuni brani tratti dal loro ultimo progetto in studio, l’album Il Volo Sings Morricone, un tributo al compianto maestro Ennio Morricone. Il trio si era già esibito il 19 dicembre nel programma di Rai1 con E più ti penso, colonna sonora del film Malena, dedicando la performance proprio a Monica Bellucci, interprete del film di Tornatore, presente in collegamento (qui la loro esibizione). In quell’occasione la conduttrice aveva rilanciato l’appuntamento per il 26 dicembre con un più ampio spazio dedicato al gruppo e al loro nuovo album, ora sostituito dall’intervista registrata.

A seguire Domenica In il 26 dicembre riproporrà “il meglio di” con alcuni dei momenti più significativi della stagione, tra cui le interviste a Carlo Verdone e Zucchero, la musica di Shel Shapiro col videoclip La Leggenda dell’Amore Eterno, che vede protagonista la stessa conduttrice Mara Venier, e l’esibizione di Andrea Sannino nel suo singolo Ammore.

Quello di Domenica In il 26 dicembre sarebbe stato l’ultimo appuntamento dell’anno con il contenitore domenicale di Rai1: il programma di Mara Venier torna in onda il 2 gennaio, salvo ulteriori restrizioni causa Covid, con una nuova puntata in diretta.

Continua a leggere su optimagazine.com