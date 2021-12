Nuovo regalo di Natale, anche se leggermente in ritardo: un nuovo video Samsung Galaxy S22 Ultra dal vivo è apparso sui social e potrebbe restituirci l’aspetto originale della prossima ammiraglia assoluta in procinto di essere lanciata a febbraio. Naturalmente, il contenuto non è ufficiale ma è stato condiviso da un informatore noto su Twitter come @hypark22. A sostegno del suo contributo, c’è da segnalare che l’autorevole tipster Ice Universe ne ha condiviso il cinguettio. Con l’opportuna cautela dunque, possiamo osservare il filmato riprodotto al termine dell’approfondimento e dunque ricavarci qualche riflessione.

Non stupisce più, ancora una volta, visionare sul retro del Samsung Galaxy S22 Ultra la fotocamera a 5 sensori orientati in una sorta di P maiuscola. Va però considerata la minima sporgenza di ogni singola unità e pure la mancata sezione che riunisca tutto il comparto fotocamera principale. Quest’ultimo aspetto sarebbe una discreta novità rispetto al passato e potrebbe contribuire a fornire al dispositivo uno stile particolarmente sobrio, pulito ed elegante.

Cosa possiamo ancora apprendere dal nuovo presunto video del Samsung Galaxy S22 Ultra. Altro elemento importante è la cover posteriore non lucida del telefono ma opaca e ancora il grosso logo Samsung nella parte bassa del telefono. Ancora, le cornici del dispositivo appaiono sensibilmente ricurve sui lati: nessuno stupore, visto che questa tipologia di progettazione è stata anticipata da numerosissimi leak delle ultime settimane.

Per concludere, qualche altro spunto interessante proviene dalle cornici. Quella destra presenterebbe i canonici pulsanti di accensione e il bilanciere del volume. La cornice inferiore sembrerebbe mettere in evidenza, oltre all’uscita di alimentazione e il classico foro jack per le cuffie anche l’alloggiamento per la S Pen. Mancano tuttavia dei chiari piani di quest’ultima unità ma sul fatto che il prossimo top di gamma sia dotato di pennino non si nutrono praticamente più dubbi.

Continua a leggere su optimagazine.com

proviene dalle