Gli studenti dovranno indossare mascherine FFP2 a scuola al rientro del 10 gennaio? In particolare, i bambini dovranno farlo? Sull’ultimo decreto del Governo per le misure di contenimento del Covid-19, si sta generando molta confusione. Per non rischiare di interpretare in malo modo quanto appena stabilito, è giusto dettagliare quanto previsto dopo le lunghe festività.

Intanto c’è da dire che le mascherine FFP2 a scuola per bambini delle classi di diverso ordine e grado non sono né imposte né raccomandate. Resta del tutto preferibile l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, almeno alla scuola primaria di primo grado. Qui, anche prima delle vacanze, i dirigenti hanno chiesto una speciale autodichiarazione dei genitori nel caso preferissero far adottare ai propri figli il presidio di protezione più avanzato.

Cosa cambierà invece dal 10 gennaio? A scanso di equivoci, va detto che la struttura commissariale dovrà fornire mascherine FFp2 e FFp3 ma solo al personale scolastico delle scuole dell’infanzia (dove non si usano le mascherine) e presso quegli istituti dove ci sono alunni esentati dall’utilizzo proprio delle mascherine per particolari condizioni di salute o altre motivazione. Il nuovo decreto giunto a natale dunque, non ha niente a che fare con l’imposizione delle mascherine FFP2 a scuola per i bambini. Quanto stabilito dal Governo invece, tende ad avere effetti concreti sul contenimento dei contagi tra il personale scolastico.

Quanto riferito conferma che non essendoci indicazioni sulle mascherine FFP2 a scuola per i bambini, al rientro tra i banchi del 10 gennaio tutto rimarrà invariato per quanto riguarda i dispositivi di protezione. Al contrario, in molti istituti nazionali si procederà ad una campagna di screening serrato con tamponi antigenici ciclici degli alunni più o meno giovani, naturalmente su base volontaria. Inutile negare come la fase di ritorno dalle vacanze sarà estremamente delicata per tutta la popolazione scolastica, con il rischio di assistere ad una nuova impennata di contagi.

