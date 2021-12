“Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai”, sono le parole di Jovanotti sui social. L’artista comunica oggi, nel giorno di Santo Stefano, di aver contratto il virus. Le sue condizioni di salute, al momento, non destano particolari preoccupazioni.

A spiegare ai fan personalmente di essere risultato positivo al Coronavirus è lo stesso Lorenzo Jovanotti che per l’occasione si palesa su Instagram e in una serie di storie dal letto racconta cosa sta vivendo in queste ore.

Archiviati i festeggiamenti in famiglia per Natale, Jovanotti comunica di non aver affatto trascorso serenamente la giornata del 25 dicembre. Ha avuto la febbre ma non è per nulla preoccupato, essendo vaccinato.

”Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci. Dai va bene, poi sono vaccinato”, spiega, mentre si mostra in pigiama.

“E’ un’influenza di quelle toste”, aggiunge. ”Vai via dai, ci sono posti migliori”, dice al virus immaginandosi in un ring con lui, pronto a distruggerlo e metterlo al tappeto. Mentre parla con i fan lamenta ”mal di gola pazzesco, male di muscoli, tutto” ma tutto sommato sarebbe potuta andare molto peggio.

Jovanotti è quindi certo che passi tutto al più presto. Tra le storie svela che anche Nicola Savino è risultato positivo e mette in guardia sull’attendibilità dei tamponi rapidi che, nel giro di poche ore, hanno fornito risultati differenti.



”Passerà, non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci nonostante tutte le precauzioni. Infatti poi la sera mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: ‘Stamattina ero negativo poi mi sono fatto il molecolare e sono positivo””, le parole di Lorenzo Jovanotti che adesso dovrà osservare un periodo di isolamento in attesa di negativizzarsi e guarire dal Covid-19.