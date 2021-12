Stanotte a Napoli con Alberto Angela farà compagnia al pubblico di Rai1 a Natale. Lo speciale inaugura il ritorno del divulgatore scientifico in tv, che sarà di nuovo al timone di Ulisse e Meraviglie – La penisola dei tesori.

Lo speciale in onda la sera del 25 dicembre porterà gli spettatori nel cuore del Rione Sanità, un luogo poco conosciuto e spesso oggetto di pregiudizi. Ci addentreremo, inoltre, nei vicoli di Napoli, tra il Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, e la magnifica Certosa di San Martino. Spazio anche al tesoro di San Gennaro e il Cristo Velato, per concludere presepi di via San Gregorio Armeno. Successivamente, il divulgatore, accompagnato dall’immancabile Giancarlo Giannini che per l’occasione vestirà i panni di Carlo di Borbone; insieme a loro scopriremo i segreti del Re che nel Settecento forgiò la città.

Tra gli ospiti, come anticipa Napoli Today, Massimo Ranieri che con la sua voce ricorderà l’importanza e la diffusione nel mondo della canzone napoletana. Ci sarà anche Marisa Laurito a raccontare la sua infanzia nella città partenopea. E ancora: Serena Rossi illustrerà il legame che la città ha da sempre con il caffè; Serena Autieri ricorderà l’atmosfera del Cafè Chantant nel Salone Margherita, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli. Un ultimo pensiero è dedicato al mito di Maradona, che sarà fatto rivivere da Salvatore Bagni, suo compagno di squadra.

In un’intervista con Sorrisi, Alberto Angela ha spiegato perché il suo format Stanotte a… è ripartito proprio da Napoli: “Ho iniziato a visitarla da adolescente. E già allora avevo intuito che a Napoli fin da quando arrivi alla stazione e scendi dal treno la vita alza il volume. Lì è tutto a voce più alta. E io, che sono un forestiero perché arrivo dal nord Italia, mi sono sentito subito a casa. Ancor prima di ottenere la cittadinanza onoraria”.

Stanotte a Napoli è uno speciale diretto da Gabriele Cipollitti ed è una produzione realizzata dalla RAI in 4K HDR. La fotografia è di Vincenzo Calò. Una puntata scritta da Aldo Piro, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti ed Emilio Quinto.