Continua ad essere piuttosto interessante il prezzo su Amazon degli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe(2021). Questi auricolari wireless hanno avuto un bel po’ di sconto nel periodo del Black Friday, con il prezzo che non si è alzato più di tanto in occasione anche dell’imminente arrivo del Natale. L’offerta non è super come quella precedente, ma si può parlare comunque di un ottimo affare per chi ha intenzione di acquistare su Amazon questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).

Come stanno le cose su prezzo e disponibilità AirPods Pro con Amazon

Altro aggiornamento, dunque, dopo quello di metà dicembre. Vediamo a questo punto più nel dettaglio ciò che propone quest’oggi il sito di e-commerce per questi auricolari a marchio Apple di ultima generazione. Si può notare immediatamente uno sconto del 29% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di ben 279 euro, ciò significa che il costo finale sarà di 197,99 euro con un risparmio di 81,01 euro.

Il prezzo è senza dubbio scontato e molto conveniente, ritroviamo giusto circa dieci euro in più rispetto all’offerta del Black Friday, ma da come si può notare il costo finale è a prescindere molto conveniente. Visto il periodo in corso, è possibile che Amazon non riesca a spedire con celerità questi AirPods Pro, pur facendo parte del servizio Prime. La spedizione invece resta assolutamente gratuita. Vediamo ora nel dettaglio quali sono le specifiche tecniche di spicco di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).

Si tratta di auricolari aventi come caratteristica principale la cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni ed essere in questo modo totalmente immerso nel suono della musica. Si potrà però attivare anche la modalità trasparenza per ascoltare ciò che accade intorno.

Altro elemento di rilievo di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) è la presenza dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Non manca la resistenza all’acqua ed al sudore, nessun problema quindi se li si indossa mentre si pratica attività sportiva o ci si ritrova nella vasca da bagno. Sta a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.