Purtroppo si registrano problemi Fastweb proprio oggi 25 dicembre. In particolare, il disservizio riguarderebbe il servizio di rete che nn funziona in questo momento davvero particolare in cui tanti utenti vorrebbero essere online per inviare gli auguri e magari riceverli. Le difficoltà non sono poche e dunque è il caso di sottolineare quali possono essere i canali di assistenza attivi in questo giorno di festa.

Scendendo nel dettaglio dei problemi Fastweb di questi minuti, va segnalato che Downdetector mette in evidenza alle ore 10 di questa mattinata di Natale decine e decine di segnalazioni. Non c’è un’area geografica specifica che sembrerebbe essere interessata dall’anomalia ma, grosso modo, le segnalazioni di disservizi provengono da diverse zone del nostro paese. Per quanto riguarda il servizio specifico interessato dagli errori di rete, sarebbero le SIM mobile e non la linea fissa a scontrarsi con le maggiori difficoltà. La situazione è in continuo divenire tuttavia e potrebbe cambiare nel giro di pochissimo tempo.

Come ottenere assistenza per i problemi Fastweb di questa mattinata di Natale. Il canale principale di supporto resta il numero 192193, del tutto gratuito per i clienti dell’operatore. In realtà esistono altri canali di aiuto messi in campo dalla stessa Fastweb ma non attivi in questa giornata di festa ma potrebbe tornare utile in altre occasioni. Il riferimento è alla pagina Facebook dell’operatore dove, in alto, c’è il comando Richiedi Assistenza. Questo specifico canale è attivo dalle 9:00 alle 21:00 dal lunedì alla domenica (ma appunto festivi esclusi). Stesso discorso vale per il profilo Twitter @FASTWEBHelp attivo dal lunedì alla domenica dalle 9:00-21:00.

Aggiornamento 10:10 – Le anomalie sono continuano in questi minuti, almeno per un discreto numero di clienti dell’operatore. Come già detto, i disservizi riguardano maggiormente il servizio di rete, sempre per quanto riguarda l’offerta mobile. Non sono giunte comunicazioni ufficiali del vettore in merito alle motivazioni da associare alle anomalie.

