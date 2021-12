Il Natale ci regala un primo confronto fotografico tra Samsung Galaxy S22 e 21. In realtà, è il sempre attivissimo leaker Ice Universe a farci questo regalo attraverso il suo profilo Twitter. Si tratta di una comparativa in scatti del retro dell’attuale ammiraglia e di quella che verrà, molto probabilmente, nei primi giorni del mese di febbraio del 2022.

Il cinguettio con il paragone tra le due ammiraglie nel loro modello standard è presente a fine articolo. Ben in evidenza c’è il comparto fotocamera di entrambi i telefoni. L’attuale ammiraglia, come tutti sanno, presenza un comparto da tre sensori riuniti in una sezione rettangolare con rivestimento metal. La cover posteriore è curva e su una cornice laterale è presente il bilanciere del volume in evidenza. Tutt’altra scelta sembrerebbe essere stata compiuta per il Samsung Galaxy S22 in arrivo tra meno di due medi. I 3 sensori del comparto principale sarebbero allocati in una sezione trasparente, o meglio in stile cristallo, non ci sarebbe poi il bilanciere del volume sulla cornice laterale o comunque non è ben visibile. Ci sarebbe da far notare anche la cover posteriore dai bordi non ricurvi come nel caso del Galaxy S21.

Vista l’autorevolezza della fonte, possiamo star certi che quanto vedremo a febbraio corrisponde proprio a quanto riportato o poco meno. Tra gli altri elementi da prendere in considerazione in queste ore, c’è anche la grandezza dei sensori della fotocamera. Il Samsung Galaxy S22 sembrerebbe essere dotato di unità più grandi ma c’è pure da dire che questa indicazione non ci fornisce dettagli oggettivi sui quali riflettere. Di certo il produttore avrà cercato di fare passi in avanti per il modello in arrivo e dunque la risoluzione proprio dei sensori, magari i valori di ampiezza focale e zoom saranno migliorati rispetto a quanto già visto. Magari durante le feste riceveremo altre succulenti anticipazioni da Ice Universe o altri tipster.

