La data d’uscita di Bridgerton 2 è fissata per il 25 marzo prossimo: esattamente dopo un anno e tre mesi dall’esordio assoluto della serie, che debuttò a Natale 2020, arriveranno i 10 nuovi episodi del period drama della casa di produzione ShondaLand, ideato da Chris Van Dusen e ispirato ai romanzi rosa della collana omonima di Julia Quinn.

Il video che annuncia la data d’uscita di Bridgerton 2 vede i protagonisti ed altri interpreti dello show leggere un comunicato di Lady Whistledown, il personaggio sulla cui identità segreta si è giocato nella prima stagione: spetta infatti all’impertinente scrittrice ed esperta dei gossip dell’aristocrazia londinese dell’era della Reggenza rivelare il giorno del rilascio della nuova stagione su Netflix. Gli attori leggono il comunicato con una certa sorpresa, probabilmente essendo all’oscuro del contenuto.

La conferma della data d’uscita di Bridgerton 2 arriva a circa un mese dalla fine delle riprese della stagione, annunciata lo scorso novembre da Van Dusen. Le difficoltà imposte dalla pandemia e alcune pause dovute a contagi rilevati sul set hanno allungato i tempi delle riprese, mandando la serie in post-produzione solo alla fine di novembre. La nuova stagione racconta la ricerca dell’amore di Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il primogenito della famiglia: quando Kate Sharma (Simone Ashley) e sua sorella minore Edwina (Charithra Chandran) arrivano a Londra dall’India, Anthony inizia a corteggiare quest’ultima sorella e Kate scopre presto che le sue intenzioni di matrimonio non sono pure. Per la produttrice esecutiva Shonda Rhimes al centro di Bridgerton 2 ci sarà “una coppia potente, interessante e romantica“, il cui obiettivo è coinvolgere il pubblico tanto quanto “la coppia della prima stagione“, che aveva appassionato decine di milioni di telespettatori col romanzo d’amore tra Simon Basset (Regé-Jean Page), il Duca di Hastings, e Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Quest’ultima appare nel cast di Bridgerton 2 come guest star, mentre Page ha rifiutato il rinnovo del contratto, previsto per una sola stagione.

