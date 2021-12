Il suo era il ritorno più atteso del 2021 e i numeri lo confermano. Marco Mengoni pubblica il nuovo album di inediti, Materia (Terra) e conquista tutti.

Con Ma Stasera, il singolo estivo che ha anticipato il progetto, è l’artista più trasmesso in radio nel 2021 e il disco ha totalizzato in pochi giorni oltre 25.000 copie vendute e più di 50 milioni di stream.

Materia (Terra) è l’album più venduto nei negozi per Natale e sono già più di 50.000 i biglietti venduti per il tour negli stadi che nel 2022 lo porterà ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma per due live imperdibili rispettivamente attesi per il 19 giugno e per il 22 giugno.

Le settimane che hanno fatto seguito all’uscita del nuovo progetto discografico hanno segnato record anche sui social. Marco Mengoni ha dominato Twitter e i trending topic con un hashtag diverso in tendenza ogni giorno per 20 giorni consecutivi. Sono oltre 150.000 i tweet generati e 10 milioni le persone raggiunte.

Su Instagram ha raccolto 1,2 milioni di reaction solo con gli ultimi contenuti pubblicati, mentre con le attività di Facebook l’account di Mengoni ha raggiunto quasi 20 milioni di utenti.

In attesa dei concerti che si terranno il prossimo anno, Mengoni annuncia due appuntamenti esclusivi con i fan nei teatri. I due incontri si terranno nelle città di Roma (10 gennaio 2022) e Milano (12 gennaio 2022). Il 10 gennaio il cantautore sarà al Teatro Quirino – Vittorio Gassman di Roma alle ore 18.00 mentre il 12 gennaio sarà al Teatro Lirico – Giorgio Gaber di Milano alle ore 20.30.

Sarà possibile avere accesso esclusivo a questi eventi attraverso un pass che verrà rilasciato acquistando da lunedì 20 dicembre, la propria copia di Materia (Terra) nei seguenti punti vendita laFeltrinelli: laFeltrinelli di Galleria Alberto Sordi e laFeltrinelli Argentina (Largo di Torre Argentina, 5/A) a Roma, laFeltrinelli di Piazza del Duomo (Via Ugo Foscolo, 1/3) e laFeltrinelli di Piazza Piemonte (Piazza Piemonte, 2/4) a Milano.