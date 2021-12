Il finale di Clarice non va in onda il 25 dicembre, sostituito su Rai2 da un film di Natale. La serie thriller di CBS ispirata al film cult Il Silenzio degli Innocenti è ad un passo dalla conclusione, ma va in pausa nel weekend natalizio per poi tornare a Capodanno, sulla stessa rete che l’ha trasmessa in anteprima esclusiva nel corso del 2021.

Il finale di Clarice è previsto infatti il 1° gennaio su Rai2, nella consueta collocazione del sabato a cavallo tra prima e seconda serata: si tratta dell’ultimo episodio della prima stagione del poliziesco con protagonista Rebecca Breeds, nei panni della giovane agente dell’FBI Clarice Sterling, in forze a Washington un anno dopo caso Hannibal Lecter. La serie ideata da Alex Kurtzman e Jenny Lumet è immaginata infatti come sequel della trama del best-seller Il Silenzio degli Innocenti di Thomas Harris, già trasposto sul grande schermo nella pellicola omonima con Anthony Hopkins e Jodie Foster.

Ecco la trama del finale di Clarice: il tredicesimo episodio della prima stagione dal titolo Riscrivere il Passato va in onda sabato 1° gennaio 2022 dalle 21.20 su Rai2, dopo due episodi della quarta stagione di S.W.A.T.

Ty fa rapire Clarice e la porta in un ex centro per la sperimentazione sugli animali di proprietà della Alastor. Qui Clarice scopre che Nils Hagen tiene prigioniere le giovani studentesse di Medicina…

Il finale di Clarice, almeno per ora, chiude la serie. Non è chiaro, infatti, se ci sarà una seconda stagione, un rinnovo sulla cui opportunità o meno si è discusso a lungo la scorsa primavera. Ad oggi CBS non ha ufficialmente rinnovato il format a causa dei bassi ascolti nella programmazione lineare e le diverse ipotesi intavolate intorno all’idea di trasmetterlo altrove, in esclusiva sul servizio streaming Paramount+ per esempio, non sembrano aver sortito alcuna decisione in merito.

