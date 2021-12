Gli auguri di Buon Natale di Tiziano Ferro arrivano come tradizione sui social. Anche quest’anno l’artista di Latina ha voluto rivolgere un pensiero sentito ai fan sulle note di una canzone che ha reinterpretato per le feste.

Stavolta la scelta di Tiziano Ferro è ricaduta su una canzone italiana, che con il Natale in realtà ha poca a che fare: il suo buon augurio è arrivato sui social sulle note della canzone Musica Leggerissima di Colapesce Dimartino.

Il brano è uno dei più apprezzati dello scorso Festival di Sanremo e ha portato il duo formato da Colapesce e Dimartino all’attenzione del pubblico di Rai1. Le note di Musica Leggerissima sono ancora impresse nella memoria di tutti, tra le canzoni più canticchiate ancora adesso, nonostante siano ormai trascorsi diversi mesi dalla competizione musicale dedicata alla musica italiana.

Musica Leggerissima si è dovuta accontentare del 4° posto, un gradino fuori dal podio che ha visto su quello più alto il gruppo dei Maneskin. Al secondo posto Francesca Michielin e Fedez in coppia e al terzo posto Ermal Meta.

Solo quarto il brano Musica Leggerissima presentato da Colapesce e Dimartino che ha però avuto un grande successo e si è fatta strada in radio fino all’estate inoltrata. Ora vive in una nuova versione interpretata da uno degli artisti italiani più apprezzati: Tiziano Ferro.

Gli auguri di Buon Natale di Tiziano Ferro arrivano dopo l’annuncio del calendario del tour 2023. Non sarà il prossimo anno, infatti, a vedere il ritorno di Tiziano Ferro dal vivo negli stadi italiani ma quello successivo. Le tappe sono state annunciate e i biglietti restano validi per i nuovi appuntamenti, tutti confermati ad eccezione di un concerto che non potrà essere recuperato e di un altro che invece cambia location. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL TOUR DI TIZIANO FERRO