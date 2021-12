Gli artisti augurano Buon Natale sui social e lo fanno con tante testimonianze della Natività trascorsa con i loro cari tra pranzi succulenti e regali inaspettati. Tanti sono i contributi pubblicati dagli artisti italiani e internazionali, in un giorno che più di qualunque altro unisce la popolazione mondiale in un unico auspicio: che sia una giornata serena e che faccia da preludio a un anno di gioia e buone cose. Per il mondo intero è il secondo Natale sotto la morsa del Covid-19, per cui l’augurio di un futuro più prospero si fa ancora più necessario.

Fedez e Chiara Ferragni postano le foto di Leone e Vittoria con il cappello di Babbo Natale. Piero Pelù annuncia che volerà per Dubai per festeggiare la laurea della figlia Linda, ma non manca all’invito rivolto ai suoi fan a “non mangiare troppo” per tenersi in forma per L’Ultimo Girone, il tour di addio dei Litfiba. Natale in famiglia anche per Vasco Rossi, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone

Loredana Bertè si unisce agli artisti che augurano Buon Natale mostrandosi in versione Grinch, mentre Francesco Gabbani è intrappolato tra le luci di Natale: “Vogliatevi bene oggi e sempre”. Zucchero ci augura Buon Natale in tutte le lingue, mentre i Modà parlano ai fan con un videomessaggio per augurare a tutti Buone Feste. J-Ax svapa sulla camera e scrive “Buon Natale”.

Mick Jagger in abiti eleganti ci augura Buon Natale di fronte all’albero, ma anche Paul McCartney non manca all’appello. Lo spirito natalizio appartiene anche a Liam Gallagher con il suo “Happy Christmas”.

