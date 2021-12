Arrivano alcune novità interessanti per tutti coloro che stanno monitorando da tempo la storia del bonus animali domestici 2022. Dopo aver preso in esame più di un anno fa quanto concepito dal governo in questo specifico contesto, occorre comprendere come stiano evolvendo le cose e quali saranno le garanzie per gli italiani in vista del nuovo anno. Volendo, qualche buona notizia c’è, visto che è destinato a salire il tetto massimo di spesa che verrà in qualche modo rimborsato agli italiani.

Aggiornamenti per il bonus animali domestici 2022 dalle prossime settimane

Dunque, quali sono le principali novità che andranno a caratterizzare il bonus animali domestici 2022? Come tutti sanno, questa forma di supporto per le famiglie nostrano consiste in una vera e propria detrazione fiscale sulle spese veterinarie. Stiamo parlando più nello specifico di voci inerenti le visite specialistiche per gli animali che possono essere tenuti a casa, senza dimenticare gli interventi di chirurgia, fino ad arrivare agli esami in laboratorio e all’acquisto di farmaci.

Dettaglio non di poco conto quest’ultimo, visto che spesso e volentieri si raggiungono cifre importanti per preservare la salute dei nostri amici a quattro zampe. Quali sono gli aggiornamenti che possiamo aspettarci sul bonus animali domestici 2022 con l’arrivo del nuovo anno? Le ultime notizie ci parlano dell’innalzamento del tetto massimo di detraibilità Irpef. In particolare, in questo particolare contesto dovremmo passare da 500 a 550 euro.

Non cambierà, invece, la franchigia di 129,11 euro. Questo vuol dire che il bonus animali domestici vi consentirà di ottenere la detrazione Irpef al 19% sull’importo speso, cui dovremo sottrarre la quota che fissata dalla suddetta franchigia. Per calcolare il bonus, dunque, dovrete fare la somma delle vostre spese, sottrarre la franchigia, per poi calcolare il 19% dal valore che vi è uscito in precedenza. Insomma, questione più semplice di quanto si possa immaginare.