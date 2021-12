Le specifiche ma anche il prezzo Xiaomi 12 sono state appena rese note grazie ad un poster promozionale (verosimilmente ufficiale) trapelato in queste ore da alcune fonti cinesi. Al lancio del dispositivo manca davvero pochissimo, visto il keynote programmato per il prossimo 28 dicembre. Quanto riportato alla vigilia di questo Natale 2021 potrebbe dunque corrispondere in tutto e per tutto a quanto sarà rivelato ufficialmente tra una manciata di giorni.

Specifiche Xiaomi 12

Prima di concentrarsi sul prezzo Xiaomi 12, vale la pena sottolineare le specifiche del top di gamma date oramai per scontate. Lo smartphone dovrebbe poter contare su una fotocamera posteriore principale da 50 MP con un sensore da 1/1,28 con dimensioni dei pixel di 1,22 um e ancora apertura f/1,9 e OIS. Tra i sensori in dotazione ci sarà anche un ultrawide da 13 MP da 123 gradi, e uno zoom 3x con OIS. Passando allo spazio di archiviazione, questo sarà 128 e 256 GB UFS 3.1 mentre la RAM LPDDR5 da 8 o 12 GB. Il dispositivo nuovo di zecca supporterà il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, nonché NSA e SA 5G. Per quanto riguarda il display, questo (sempre secondo la scheda trapelata) ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 16.000 livelli di luminosità, così come HDR10+ e Dolby Vision. Tra le altre specifiche c’è una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 67 W e ricarica wireless da 30 W. Gli altoparlanti stereo godono poi del supporto Dolby Atmos. Il peso dell’ammiraglia non dovrebbe superare i 180 g e la MIUI 13 si troverà già a bordo del telfono.

Prezzo Xiaomi 12

Il prezzo Xiaomi 12 dipenderà dalla sua variante, come è naturale. Il modello da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione costerà 3.699 yuan cinesi (circa 512 euro), mentre per l’esemplare da 256 GB (sempre con 8 GB di RAM) si spenderanno 3.999 yuan cinesi (554 euro). Il top di gamma assoluto sarà quello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione che costerà 4.399 yuan (ovvero 609 attuali).

Continua a leggere su optimagazine.com