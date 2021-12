Sono di scena nuove offerte mascherine FFP2 anche all’indomani della decisione del Governo di introdurre l’obbligo di questo presidio di protezione in numerosissimi ambienti al chiuso, come musei, centri sportivi e termali, sui mezzi di trasporto come ancora allo stadio. Tanti italiani che finora hanno utilizzato maggiormente la mascherina chirurgica in numerosi contesti quotidiani, dovranno adeguarsi alle nuove regole.

Migliori offerte mascherine FFP2 per adulti, anche colorate

Le migliori offerte per le mascherine FFP2 sono servite su Amazon. Sul noto store vince la convenienza dei pacchi più o meno grandi per i dispositivi di protezione. Tra le promozioni va segnalata la soluzione di Karawasy per 50 mascherine FFP2 Certificate CE e pure made in Italy, suddivise in 20 di colore bianco, 15 nere e 15 blu. Il costo da affrontare attualmente è di 29,90 euro ma va tuttavia considerato i tempi di consegna non celeri, con spedizione a gennaio.

Sempre per gli adulti, sono in sconto anche le mascherine FFP2 colorate nel pacco da 48, sempre certificate CE e Made in Italy in 12 nuance tra cui il blu, l’arancione, il rosso, il nero, il verde, il giallo, il viola, il rosa e lavanda. La spesa da affrontare attualmente è di 49,99 euro.

48 Mascherine FFP2 certificate CE colorate Made in Italy BFE ≥99%... BFE ≥99% Efficienza di filtrazione batterica. 48 Mascherine...

Certificato ISO 13485 ed ISO 9001. Conforme allo standard europeo EN...

Migliori offerte mascherine FFP2 per bambini colorate

Non mancano all’appello neanche le offerte mascherine FFP2 per bambini, naturalmente colorate. Per loro bisognerà avvalersi della taglia small, considerando le dimensioni del volto. La soluzione al momento più vantaggiosa ma comunque di buona qualità è quella di sicura per il pacco da 24. Stiamo parlando sempre di un prodotto italiano e certificato CE, in 12 nuance e più precisamente: blu, arancioni, rosse, nere, azzurre, verdi, verdi mela, gialle, tortora, viola, rosa, lavanda. Il costo attuale della soluzione è di 33 euro con consegna prevista già il 28 dicembre.

