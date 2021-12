Santa Inc. debutta a Natale in Italia a poche settimane dall’esordio assoluto su HBO Max. Si tratta di una serie d’animazione in stop-motion creata da Alexandra Rushfield, approdata solo lo scorso 2 dicembre 2021 sulla piattaforma streaming di HBO Max e finora ancora inedita in Italia.

Santa Inc. è una fiaba natalizia in chiave femminista. La serie per adulti – anzi, vietata ai minori per certe battute – racconta la storia di Candy Smalls, intrepida elfa che prova a diventare la prima donna successore di Babbo Natale, dopo che il suo capo Brent ha abbandonato il Polo Nord. Entrerà a far parte di un gruppo di stagisti della Santa Inc., ma farsi strada fino a diventare la prima donna a ricoprire il ruolo di Babbo Natale non sarà semplice.

Santa Inc. vede la partecipazione come doppiatori di Seth Rogen nei panni di Babbo Natale e di Sarah Silverman come Candy Smalls: i due attori hanno sposato il progetto anche in qualità di produttori esecutivi della serie. La showrunner della serie è Alexandra Rushfield. La vicepresidente esecutiva della sezione commedia originale e animazione di HBO Max ha presentato il progetto come la realizzazione di un sogno, quello di “prendere un’amata tradizione natalizia e aggiungere un’agenda femminista“.

Santa Inc. è stata ferocemente criticata, stroncata sia dai recensori professionisti che dagli utenti dei forum specializzati. Secondo Rogen, è stata oggetto di commenti negativi soprattutto da parte di molti “suprematisti bianchi”. Gli otto episodi sono stati rilasciati contemporaneamente su HBO Max il 2 dicembre e arrivano tutti insieme, in un’unica serata, il 24 dicembre a partire dalle 21.10 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky).

